https://ria.ru/20240518/peregovory-1946892374.html
Лавров раскрыл детали переговоров Путина и Си
Лавров раскрыл детали переговоров Путина и Си - РИА Новости, 18.05.2024
Лавров раскрыл детали переговоров Путина и Си
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсуждали на переговорах инициативу Пекина о глобальной безопасности, заявил глава МИД Сергей... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T15:14
2024-05-18T15:14
2024-05-18T16:31
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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ, 18 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсуждали на переговорах инициативу Пекина о глобальной безопасности, заявил глава МИД Сергей Лавров на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике."Инициатива председателя Си Цзиньпина о глобальной безопасности обсуждалась во время нашего визита в Китай на встречах и в рамках состава делегаций и на встрече в узком составе лидеров один на один <...> Мы видим большой резон в том, чтобы практическое продвижение идеи об обеспечении глобальной безопасности началось бы с формирования основ евразийской безопасности без всякого евроатлантического налета", — сказал он.Министр отметил, что Россия остается открытой к диалогу с Западом, в том числе по вопросам безопасности и стратегической стабильности. "Но, во-первых, не с позиции силы, не с позиции собственной исключительности, а только на равных и при уважении интересов друг друга", — подчеркнул Лавров.Второй важный для России момент, добавил он, заключается в том, что диалог должен вестись во всей полноте проблем, которые существуют в сегодняшнем мире в сфере стратегической стабильности и военно-политического ландшафта.Путин 16 и 17 мая посетил Китай с государственным визитом. В Пекине он провел переговоры с Си Цзиньпином, по итогам которых стороны подписали совместное заявление. Как отметил российский лидер, Москва и Пекин проводят независимую самостоятельную внешнюю политику, солидарно работают над формированием более справедливого и демократического многополярного мироустройства. Он также поблагодарил китайского коллегу за инициативу по урегулированию украинского кризиса.Си Цзиньпин, в свою очередь, подчеркнул, что Россия и Китай твердо защищают систему международных отношений с центральной ролью ООН и миропорядок, основанный на международном праве, продвигают многополярность мира и экономическую глобализацию.
https://ria.ru/20240516/kitay-1946386735.html
https://ria.ru/20240516/putin-1946509540.html
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китай, си цзиньпин, россия, владимир путин, сергей лавров, пекин, в мире
Китай, Си Цзиньпин, Россия, Владимир Путин, Сергей Лавров, Пекин, В мире
Лавров раскрыл детали переговоров Путина и Си
Лавров: Путин и Си Цзиньпин обсуждали инициативу КНР по глобальной безопасности
ЛЕСНЫЕ ДАЛИ, 18 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсуждали на переговорах инициативу Пекина о глобальной безопасности, заявил глава МИД Сергей Лавров на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.
"Инициатива председателя Си Цзиньпина о глобальной безопасности обсуждалась во время нашего визита в Китай на встречах и в рамках состава делегаций и на встрече в узком составе лидеров один на один <...> Мы видим большой резон в том, чтобы практическое продвижение идеи об обеспечении глобальной безопасности началось бы с формирования основ евразийской безопасности без всякого евроатлантического налета", — сказал он.
Министр отметил, что Россия остается открытой к диалогу с Западом, в том числе по вопросам безопасности и стратегической стабильности.
"Но, во-первых, не с позиции силы, не с позиции собственной исключительности, а только на равных и при уважении интересов друг друга", — подчеркнул Лавров.
Второй важный для России момент, добавил он, заключается в том, что диалог должен вестись во всей полноте проблем, которые существуют в сегодняшнем мире в сфере стратегической стабильности и военно-политического ландшафта.
Путин 16 и 17 мая посетил Китай с государственным визитом. В Пекине он провел переговоры с Си Цзиньпином, по итогам которых стороны подписали совместное заявление. Как отметил российский лидер, Москва
и Пекин проводят независимую самостоятельную внешнюю политику, солидарно работают над формированием более справедливого и демократического многополярного мироустройства. Он также поблагодарил китайского коллегу за инициативу по урегулированию украинского кризиса.
Си Цзиньпин, в свою очередь, подчеркнул, что Россия и Китай твердо защищают систему международных отношений с центральной ролью ООН
и миропорядок, основанный на международном праве, продвигают многополярность мира и экономическую глобализацию.