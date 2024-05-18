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Армия Молдавии получила от США партию оборудования для учений - РИА Новости, 18.05.2024
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10:58 18.05.2024 (обновлено: 13:04 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/moldaviya-1946852795.html
Армия Молдавии получила от США партию оборудования для учений
Армия Молдавии получила от США партию оборудования для учений - РИА Новости, 18.05.2024
Армия Молдавии получила от США партию оборудования для учений
Молдавская армия получила от США партию медицинского и нелетального оборудования для учений "Щит мира", сообщила пресс-служба министерства обороны республики. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T10:58
2024-05-18T13:04
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КИШИНЕВ, 18 мая — РИА Новости. Молдавская армия получила от США партию медицинского и нелетального оборудования для учений "Щит мира", сообщила пресс-служба министерства обороны республики. "Национальная армия получила сегодня партию помощи от правительства Соединенных Штатов Америки. В состав гуманитарной помощи входит медицинское и нелетальное защитное оборудование, которое поставляется в рамках проведения учений "Щит мира". Партия была доставлена по воздуху на американском грузовом корабле C-17", — говорится в релизе. В американском посольстве в Кишиневе добавили, что на самолете прибыли 35 военнослужащих из состава гвардии Северной Каролины и ВВС США в Европе, которые будут отрабатывать действия по обеспечению безопасности граждан Молдавии в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Учения "Щит мира" проводятся в Молдавии с 2009 года. Их цель — оценка подразделений национальной армии в соответствии с Концепцией оперативных возможностей — обязательного условия для участия в международных миротворческих операциях. По конституции Молдавия обладает нейтральным статусом, но с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность" и ее неформального лидера, президента Майи Санду, в Молдавии стали часто проходить учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии. В молдавском Минобороны также заявляли, что хотели бы усилить обороноспособность и приобрести для этого оружие. Так, глава ведомства Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность.
https://ria.ru/20240423/moldaviya-1941891139.html
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в мире, молдавия, сша, майя санду, нато
В мире, Молдавия, США, Майя Санду, НАТО
Армия Молдавии получила от США партию оборудования для учений

Минобороны: Молдавия получила от США партию оборудования для учений "Щит мира"

© Фото : U.S./ Spc. Joshua LeonardМолдавские военные
Молдавские военные - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© Фото : U.S./ Spc. Joshua Leonard
Молдавские военные. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 мая — РИА Новости. Молдавская армия получила от США партию медицинского и нелетального оборудования для учений "Щит мира", сообщила пресс-служба министерства обороны республики.
"Национальная армия получила сегодня партию помощи от правительства Соединенных Штатов Америки. В состав гуманитарной помощи входит медицинское и нелетальное защитное оборудование, которое поставляется в рамках проведения учений "Щит мира". Партия была доставлена по воздуху на американском грузовом корабле C-17", — говорится в релизе.
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В американском посольстве в Кишиневе добавили, что на самолете прибыли 35 военнослужащих из состава гвардии Северной Каролины и ВВС США в Европе, которые будут отрабатывать действия по обеспечению безопасности граждан Молдавии в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Учения "Щит мира" проводятся в Молдавии с 2009 года. Их цель — оценка подразделений национальной армии в соответствии с Концепцией оперативных возможностей — обязательного условия для участия в международных миротворческих операциях.
По конституции Молдавия обладает нейтральным статусом, но с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность" и ее неформального лидера, президента Майи Санду, в Молдавии стали часто проходить учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
В молдавском Минобороны также заявляли, что хотели бы усилить обороноспособность и приобрести для этого оружие. Так, глава ведомства Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность.
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