Армия Молдавии получила от США партию оборудования для учений
Минобороны: Молдавия получила от США партию оборудования для учений "Щит мира"
Молдавские военные. Архивное фото
КИШИНЕВ, 18 мая — РИА Новости. Молдавская армия получила от США партию медицинского и нелетального оборудования для учений "Щит мира", сообщила пресс-служба министерства обороны республики.
"Национальная армия получила сегодня партию помощи от правительства Соединенных Штатов Америки. В состав гуманитарной помощи входит медицинское и нелетальное защитное оборудование, которое поставляется в рамках проведения учений "Щит мира". Партия была доставлена по воздуху на американском грузовом корабле C-17", — говорится в релизе.
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В американском посольстве в Кишиневе добавили, что на самолете прибыли 35 военнослужащих из состава гвардии Северной Каролины и ВВС США в Европе, которые будут отрабатывать действия по обеспечению безопасности граждан Молдавии в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Учения "Щит мира" проводятся в Молдавии с 2009 года. Их цель — оценка подразделений национальной армии в соответствии с Концепцией оперативных возможностей — обязательного условия для участия в международных миротворческих операциях.
По конституции Молдавия обладает нейтральным статусом, но с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность" и ее неформального лидера, президента Майи Санду, в Молдавии стали часто проходить учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
В молдавском Минобороны также заявляли, что хотели бы усилить обороноспособность и приобрести для этого оружие. Так, глава ведомства Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность.