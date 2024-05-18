https://ria.ru/20240518/moldaviya-1946852795.html

Армия Молдавии получила от США партию оборудования для учений

Армия Молдавии получила от США партию оборудования для учений - РИА Новости, 18.05.2024

Армия Молдавии получила от США партию оборудования для учений

Молдавская армия получила от США партию медицинского и нелетального оборудования для учений "Щит мира", сообщила пресс-служба министерства обороны республики. РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T10:58

2024-05-18T10:58

2024-05-18T13:04

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КИШИНЕВ, 18 мая — РИА Новости. Молдавская армия получила от США партию медицинского и нелетального оборудования для учений "Щит мира", сообщила пресс-служба министерства обороны республики. "Национальная армия получила сегодня партию помощи от правительства Соединенных Штатов Америки. В состав гуманитарной помощи входит медицинское и нелетальное защитное оборудование, которое поставляется в рамках проведения учений "Щит мира". Партия была доставлена по воздуху на американском грузовом корабле C-17", — говорится в релизе. В американском посольстве в Кишиневе добавили, что на самолете прибыли 35 военнослужащих из состава гвардии Северной Каролины и ВВС США в Европе, которые будут отрабатывать действия по обеспечению безопасности граждан Молдавии в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Учения "Щит мира" проводятся в Молдавии с 2009 года. Их цель — оценка подразделений национальной армии в соответствии с Концепцией оперативных возможностей — обязательного условия для участия в международных миротворческих операциях. По конституции Молдавия обладает нейтральным статусом, но с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность" и ее неформального лидера, президента Майи Санду, в Молдавии стали часто проходить учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии. В молдавском Минобороны также заявляли, что хотели бы усилить обороноспособность и приобрести для этого оружие. Так, глава ведомства Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность.

https://ria.ru/20240423/moldaviya-1941891139.html

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в мире, молдавия, сша, майя санду, нато