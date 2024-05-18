https://ria.ru/20240518/matkapital-1946823190.html
В Госдуме рассказали, как направить маткапитал на пенсию
В Госдуме рассказали, как направить маткапитал на пенсию - РИА Новости, 18.05.2024
В Госдуме рассказали, как направить маткапитал на пенсию
Россиянки могут воспользоваться сертификатом на материнский капитал, направив его на накопительную часть своей пенсии, рассказала РИА Новости член комитета... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T02:10
2024-05-18T02:10
2024-05-18T02:10
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россиянки могут воспользоваться сертификатом на материнский капитал, направив его на накопительную часть своей пенсии, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина. "Воспользоваться сертификатом может и сама мать, направив его на накопительную часть своей пенсии. При этом до наступления пенсионного возраста есть возможность вернуть все средства и направить их на другие цели", - сказала она. Материнский капитал можно направить на улучшение жилищных условий, когда ребенку исполнится 3 года. Однако под это правило не попадает досрочное погашение ипотеки и первоначальный взнос: использовать деньги на такие цели можно сразу после рождения ребенка, добавила депутат ГД. "Нельзя на маткапитал приобретать аварийное жилье или сделать в квартире ремонт", - заметила парламентарий. Средствами материнского капитала можно оплатить образование: детский сад, школу или вуз. Также с помощью сертификата есть возможность покрыть расходы на общежитие в учебном заведении, уточнила Стенякина. "Владелец сертификата (на маткапитал) может получать выплаты ежемесячно. Однако воспользоваться этим можно, если второй ребенок родился после 1 января 2018 года, а среднедушевой доход семьи меньше двух прожиточных минимумов. В таком случае на протяжении трех лет из средств маткапитала будет выплачиваться сумма, равная прожиточному минимуму на ребенка", - заключила она.
https://ria.ru/20240510/matkap-1945103784.html
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общество, госдума рф, россия
Общество, Госдума РФ, Россия
В Госдуме рассказали, как направить маткапитал на пенсию
Стенякина: россиянки могут направить маткапитал на накопительную часть пенсии
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россиянки могут воспользоваться сертификатом на материнский капитал, направив его на накопительную часть своей пенсии, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина.
"Воспользоваться сертификатом может и сама мать, направив его на накопительную часть своей пенсии. При этом до наступления пенсионного возраста есть возможность вернуть все средства и направить их на другие цели", - сказала она.
Материнский капитал можно направить на улучшение жилищных условий, когда ребенку исполнится 3 года. Однако под это правило не попадает досрочное погашение ипотеки и первоначальный взнос: использовать деньги на такие цели можно сразу после рождения ребенка, добавила депутат ГД.
"Нельзя на маткапитал приобретать аварийное жилье или сделать в квартире ремонт", - заметила парламентарий.
Средствами материнского капитала можно оплатить образование: детский сад, школу или вуз. Также с помощью сертификата есть возможность покрыть расходы на общежитие в учебном заведении, уточнила Стенякина.
"Владелец сертификата (на маткапитал) может получать выплаты ежемесячно. Однако воспользоваться этим можно, если второй ребенок родился после 1 января 2018 года, а среднедушевой доход семьи меньше двух прожиточных минимумов. В таком случае на протяжении трех лет из средств маткапитала будет выплачиваться сумма, равная прожиточному минимуму на ребенка", - заключила она.