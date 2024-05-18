https://ria.ru/20240518/konferentsiya-1946843786.html

Зеленский попросил Китай участвовать в конференции в Швейцарии

Зеленский попросил Китай участвовать в конференции в Швейцарии - РИА Новости, 18.05.2024

Зеленский попросил Китай участвовать в конференции в Швейцарии

Владимир Зеленский просит Китай и страны Глобального Юга принять участие в мирной конференции в Швейцарии в июне. Об этом он заявил в интервью агентству AFP. РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T09:15

2024-05-18T09:15

2024-05-18T20:59

специальная военная операция на украине

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си цзиньпин

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский просит Китай и страны Глобального Юга принять участие в мирной конференции в Швейцарии в июне. Об этом он заявил в интервью агентству AFP."Я бы хотел, чтобы Китай участвовал в "саммите мира", — сказал Зеленский, добавив, что Пекин и "другие мировые игроки" имеют "влияние на Россию". Он призвал руководство КНР принять участие в саммите в Швейцарии, чтобы "найти баланс". Президент России Владимир Путин в пятницу в китайском Харбине заявил, что Москва готова участвовать в мирных переговорах по Украине, но ее не приглашают на конференцию в Швейцарии. Ранее Путин сообщил, что в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином они комплексно обсудили вопрос мирной конференции по Украине в Швейцарии, в том числе приглашение Китая на эту конференцию. Как передавало агентство Синьхуа, Си Цзиньпин на встрече с Путиным заявил, что Пекин поддерживает проведение международной мирной конференции по урегулированию ситуации на Украине в подходящее время, если ее признают Москва и Киев, а также при условии их равного участия. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия призывает партнеров из стран мирового большинства проявить бдительность и воздержаться от участия в швейцарской конференции по Украине, чтобы не дать втянуть себя в антироссийские провокации. В пятницу в администрации бразильского президента сообщили РИА Новости, что президент Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на конференцию по Украине в Швейцарию в июне. В офисе президента ЮАР Сирила Рамафосы РИА Новости заявили, что он также не будет принимать участие в конференции в Швейцарии из-за участия в мероприятиях после выборов. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерна. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла России приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для России неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240505/shveytsariya-1943993991.html

https://ria.ru/20240516/ukraina-1946398173.html

https://ria.ru/20240517/putin-1946669632.html

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в мире, россия, украина, владимир зеленский, си цзиньпин