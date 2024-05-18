https://ria.ru/20240518/kndr-1946823035.html

КНДР испытала тактическую баллистическую ракету с новой системой навигации

КНДР испытала тактическую баллистическую ракету с новой системой навигации - РИА Новости, 18.05.2024

КНДР испытала тактическую баллистическую ракету с новой системой навигации

Главное управление ракетостроения КНДР провело опытный запуск тактической баллистической ракеты с новой самоуправляемой навигационной системой, сообщает радио... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T02:07

2024-05-18T02:07

2024-05-18T02:32

в мире

южная корея

вонсан

японское море

ким чен ын

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Главное управление ракетостроения КНДР провело опытный запуск тактической баллистической ракеты с новой самоуправляемой навигационной системой, сообщает радио "Голос Кореи". "Семнадцатого мая главное управление ракетостроения КНДР провело на Корейском Восточном море опытный запуск тактической баллистической ракеты, в которой применена новая самоуправляемая навигационная система", - говорится в сообщении. Отмечается, что лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал при проведении испытаний. Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) передает, что северокорейский лидер высоко оценил профильную оборонную научно-техническую группу и выразил большое удовлетворение результатами самостоятельной разработки и успешного внедрения автономной навигационной системы.Ранее в пятницу объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР запустила, предположительно, несколько баллистических ракет малой дальности из района города Вонсан, они пролетели примерно 300 километров и упали в Японском море.

https://ria.ru/20240513/kndr-1945517865.html

южная корея

вонсан

японское море

кндр (северная корея)

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в мире, южная корея, вонсан, японское море, ким чен ын, кндр (северная корея)