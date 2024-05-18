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В Бишкеке прекратились акции протеста против иностранцев - РИА Новости, 18.05.2024
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03:04 18.05.2024 (обновлено: 10:38 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/kirgiziya-1946824907.html
В Бишкеке прекратились акции протеста против иностранцев
В Бишкеке прекратились акции протеста против иностранцев - РИА Новости, 18.05.2024
В Бишкеке прекратились акции протеста против иностранцев
Ситуация в Бишкеке, где проходила акция протеста против иностранцев, стабилизировалась, заявили РИА Новости в пресс-службе МВД Киргизии. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T03:04
2024-05-18T10:38
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БИШКЕК, 18 мая — РИА Новости. Ситуация в Бишкеке, где проходила акция протеста против иностранцев, стабилизировалась, заявили РИА Новости в пресс-службе МВД Киргизии. "В настоящее время ситуация находится под полным контролем руководства МВД и ГУВД Бишкека", — сказал представитель ведомства. По его словам, сотрудники милиции и областного управления внутренних дел, внутренние войска и другие силовые структуры работают в усиленном режиме. Они организовали патрули и проводят разъяснительную работу. Движение на всех улицах столицы восстановили.Минувшей ночью в Бишкеке, в районах массового проживания иностранцев, в основном выходцев из Азии, начались стихийные акции протеста. Местные жители требовали правосудия для участников массовой драки, которая произошла 13 мая. Тогда в одном из хостелов Бишкека разгорелся конфликт между иностранцами и гражданами Киргизии.
https://ria.ru/20240517/kirgiziya-1946750378.html
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в мире, бишкек, киргизия, азия
В мире, Бишкек, Киргизия, Азия
В Бишкеке прекратились акции протеста против иностранцев

МВД Киргизии: ситуация в Бишкеке стабилизировалась, акции протеста прекратились

© SputnikАкция протеста в Бишкеке после драки местных жителей с иностранцами
Акция протеста в Бишкеке после драки местных жителей с иностранцами - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© Sputnik
Акция протеста в Бишкеке после драки местных жителей с иностранцами
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 18 мая — РИА Новости. Ситуация в Бишкеке, где проходила акция протеста против иностранцев, стабилизировалась, заявили РИА Новости в пресс-службе МВД Киргизии.
"В настоящее время ситуация находится под полным контролем руководства МВД и ГУВД Бишкека", — сказал представитель ведомства.
По его словам, сотрудники милиции и областного управления внутренних дел, внутренние войска и другие силовые структуры работают в усиленном режиме. Они организовали патрули и проводят разъяснительную работу. Движение на всех улицах столицы восстановили.
Минувшей ночью в Бишкеке, в районах массового проживания иностранцев, в основном выходцев из Азии, начались стихийные акции протеста. Местные жители требовали правосудия для участников массовой драки, которая произошла 13 мая. Тогда в одном из хостелов Бишкека разгорелся конфликт между иностранцами и гражданами Киргизии.
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