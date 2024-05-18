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В Израиле заявили о ликвидации одного из "высокопоставленных террористов" - РИА Новости, 18.05.2024
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02:43 18.05.2024
https://ria.ru/20240518/izrail-1946824075.html
В Израиле заявили о ликвидации одного из "высокопоставленных террористов"
В Израиле заявили о ликвидации одного из "высокопоставленных террористов" - РИА Новости, 18.05.2024
В Израиле заявили о ликвидации одного из "высокопоставленных террористов"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно с израильской службой общей безопасности (ШАБАК) сообщила о ликвидации одного из "высокопоставленных террористов" в... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T02:43
2024-05-18T02:43
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно с израильской службой общей безопасности (ШАБАК) сообщила о ликвидации одного из "высокопоставленных террористов" в результате авиаудара по их оперативному центру в городе Дженин на Западном берегу. Ранее ЦАХАЛ сообщила, что израильский истребитель нанес авиаудар в районе города Дженин на севере Западного берега. Минздрав Палестины информировал, что в результате израильского обстрела Дженина один человек погиб, восемь пострадали. "Опираясь на разведывательные данные ШАБАК, истребитель и вертолет ЦАХАЛ нанесли удар по комплексу, который использовался в качестве оперативного центра инфраструктуры террористов в Дженине... В ходе удара был ликвидирован террорист Ислам Хамайсе", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии. По данным пресс-службы ЦАХАЛ, Хамайсе нес ответственность за ряд терактов на Западном берегу. Кроме того, утверждается, что внутри комплекса в момент нанесения удара находились еще несколько "высокопоставленных террористов", причем некоторые "планировали совершить новые теракты в ближайшем будущем".
https://ria.ru/20240517/tela-1946777311.html
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в мире, палестина, шабак, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
В мире, Палестина, ШАБАК, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
В Израиле заявили о ликвидации одного из "высокопоставленных террористов"

Армия Израиля сообщила о ликвидации одного из "высокопоставленных террористов"

© AP Photo / Tsafrir AbayovИстребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно с израильской службой общей безопасности (ШАБАК) сообщила о ликвидации одного из "высокопоставленных террористов" в результате авиаудара по их оперативному центру в городе Дженин на Западном берегу.
Ранее ЦАХАЛ сообщила, что израильский истребитель нанес авиаудар в районе города Дженин на севере Западного берега. Минздрав Палестины информировал, что в результате израильского обстрела Дженина один человек погиб, восемь пострадали.
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"Опираясь на разведывательные данные ШАБАК, истребитель и вертолет ЦАХАЛ нанесли удар по комплексу, который использовался в качестве оперативного центра инфраструктуры террористов в Дженине... В ходе удара был ликвидирован террорист Ислам Хамайсе", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии.
По данным пресс-службы ЦАХАЛ, Хамайсе нес ответственность за ряд терактов на Западном берегу. Кроме того, утверждается, что внутри комплекса в момент нанесения удара находились еще несколько "высокопоставленных террористов", причем некоторые "планировали совершить новые теракты в ближайшем будущем".
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