https://ria.ru/20240518/izrail-1946824075.html

В Израиле заявили о ликвидации одного из "высокопоставленных террористов"

В Израиле заявили о ликвидации одного из "высокопоставленных террористов" - РИА Новости, 18.05.2024

В Израиле заявили о ликвидации одного из "высокопоставленных террористов"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно с израильской службой общей безопасности (ШАБАК) сообщила о ликвидации одного из "высокопоставленных террористов" в... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T02:43

2024-05-18T02:43

2024-05-18T02:43

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно с израильской службой общей безопасности (ШАБАК) сообщила о ликвидации одного из "высокопоставленных террористов" в результате авиаудара по их оперативному центру в городе Дженин на Западном берегу. Ранее ЦАХАЛ сообщила, что израильский истребитель нанес авиаудар в районе города Дженин на севере Западного берега. Минздрав Палестины информировал, что в результате израильского обстрела Дженина один человек погиб, восемь пострадали. "Опираясь на разведывательные данные ШАБАК, истребитель и вертолет ЦАХАЛ нанесли удар по комплексу, который использовался в качестве оперативного центра инфраструктуры террористов в Дженине... В ходе удара был ликвидирован террорист Ислам Хамайсе", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии. По данным пресс-службы ЦАХАЛ, Хамайсе нес ответственность за ряд терактов на Западном берегу. Кроме того, утверждается, что внутри комплекса в момент нанесения удара находились еще несколько "высокопоставленных террористов", причем некоторые "планировали совершить новые теракты в ближайшем будущем".

https://ria.ru/20240517/tela-1946777311.html

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в мире, палестина, шабак, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль