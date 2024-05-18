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СМИ: замкомандира авиационной эскадрильи ВСУ погиб на боевом задании

СМИ: замкомандира авиационной эскадрильи ВСУ погиб на боевом задании - РИА Новости, 18.05.2024

СМИ: замкомандира авиационной эскадрильи ВСУ погиб на боевом задании

Заместитель командира авиационной эскадрильи 831-й бригады тактической авиации ВСУ Денис Василюк погиб при "выполнении боевого задания", сообщил украинский... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T22:17

2024-05-18T22:17

2024-05-18T22:17

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Заместитель командира авиационной эскадрильи 831-й бригады тактической авиации ВСУ Денис Василюк погиб при "выполнении боевого задания", сообщил украинский телеканал "Общественное". "Во время выполнения боевого задания погиб начальник штаба и первый заместитель командира авиационной эскадрильи, подполковник Денис Василюк. Воин был пилотом истребительной авиации воздушных сил ВС", - говорится в сообщении на сайте "Общественного". Когда, где и при каких обстоятельствах погиб Василюк, не уточняется. Василюк был полным кавалером украинского ордена "За мужество".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html

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вооруженные силы украины, в мире