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Экономист назвал четыре способа уберечь деньги от инфляции
Экономист назвал четыре способа уберечь деньги от инфляции - РИА Новости, 18.05.2024
Экономист назвал четыре способа уберечь деньги от инфляции
Даже в разгар инфляции есть способы уберечь деньги от обесценивания и заработать, рассказал в интервью агентству "Прайм" экономист, директор по коммуникациям... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T02:15
2024-05-18T02:15
2024-05-18T02:15
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россия
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Даже в разгар инфляции есть способы уберечь деньги от обесценивания и заработать, рассказал в интервью агентству "Прайм" экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.Основной способ знаком всем — рублевые вклады. На фоне высоких ставок они приносят неплохой доход — 15-17% годовых. Это полностью покрывает годовую инфляцию, и риски почти нулевые. Валютные вклады сейчас невыгодны — ставки низкие, а опасность новых санкций велика, отметил эксперт.Вторая возможность — вложения в золото. Можно как купить физические слитки в банке, так и положить деньги на обезличенный металлический счет, что избавит от необходимости заботиться о хранении. Это практически безрисковый вид вложений, но из-за того, что золото, как и любой биржевой товар, подвержен нестабильности, заработать на нем вряд ли удастся.Способ третий связан с вложениями в ценные бумаги — акции и облигации. Высоконадежные эмитенты, такие как Сбербанк или МТС, позволяют неплохо заработать. Их дивидендная доходность может составлять 8-12% годовых и выше. При этом многие выплачивают дивиденды дважды в год, а то и чаще.И, наконец, самый прогрессивный вариант — вложения в цифровые финансовые активы. Сегодня рынок предлагает продукты с доходностью, значительно превышающей инфляцию, при этом активного участия инвестора не требуется, заключил Лобода.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Экономист назвал четыре способа уберечь деньги от инфляции
Экономист Лобода: рублевые вклады позволят уберечь деньги от инфляции
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости.
Даже в разгар инфляции есть способы уберечь деньги от обесценивания и заработать, рассказал в интервью
агентству "Прайм" экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.
Основной способ знаком всем — рублевые вклады. На фоне высоких ставок они приносят неплохой доход — 15-17% годовых. Это полностью покрывает годовую инфляцию, и риски почти нулевые. Валютные вклады сейчас невыгодны — ставки низкие, а опасность новых санкций велика, отметил эксперт.
Вторая возможность — вложения в золото. Можно как купить физические слитки в банке, так и положить деньги на обезличенный металлический счет, что избавит от необходимости заботиться о хранении. Это практически безрисковый вид вложений, но из-за того, что золото, как и любой биржевой товар, подвержен нестабильности, заработать на нем вряд ли удастся.
Способ третий связан с вложениями в ценные бумаги — акции и облигации. Высоконадежные эмитенты, такие как Сбербанк или МТС, позволяют неплохо заработать. Их дивидендная доходность может составлять 8-12% годовых и выше. При этом многие выплачивают дивиденды дважды в год, а то и чаще.
И, наконец, самый прогрессивный вариант — вложения в цифровые финансовые активы. Сегодня рынок предлагает продукты с доходностью, значительно превышающей инфляцию, при этом активного участия инвестора не требуется, заключил Лобода.