https://ria.ru/20240518/dengi-1946820286.html

Экономист назвал четыре способа уберечь деньги от инфляции

Экономист назвал четыре способа уберечь деньги от инфляции - РИА Новости, 18.05.2024

Экономист назвал четыре способа уберечь деньги от инфляции

Даже в разгар инфляции есть способы уберечь деньги от обесценивания и заработать, рассказал в интервью агентству "Прайм" экономист, директор по коммуникациям... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T02:15

2024-05-18T02:15

2024-05-18T02:15

экономика

россия

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Даже в разгар инфляции есть способы уберечь деньги от обесценивания и заработать, рассказал в интервью агентству "Прайм" экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.Основной способ знаком всем — рублевые вклады. На фоне высоких ставок они приносят неплохой доход — 15-17% годовых. Это полностью покрывает годовую инфляцию, и риски почти нулевые. Валютные вклады сейчас невыгодны — ставки низкие, а опасность новых санкций велика, отметил эксперт.Вторая возможность — вложения в золото. Можно как купить физические слитки в банке, так и положить деньги на обезличенный металлический счет, что избавит от необходимости заботиться о хранении. Это практически безрисковый вид вложений, но из-за того, что золото, как и любой биржевой товар, подвержен нестабильности, заработать на нем вряд ли удастся.Способ третий связан с вложениями в ценные бумаги — акции и облигации. Высоконадежные эмитенты, такие как Сбербанк или МТС, позволяют неплохо заработать. Их дивидендная доходность может составлять 8-12% годовых и выше. При этом многие выплачивают дивиденды дважды в год, а то и чаще.И, наконец, самый прогрессивный вариант — вложения в цифровые финансовые активы. Сегодня рынок предлагает продукты с доходностью, значительно превышающей инфляцию, при этом активного участия инвестора не требуется, заключил Лобода.

https://ria.ru/20240517/vklad-1946561001.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия