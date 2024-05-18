https://ria.ru/20240518/aktsiya-1946940568.html

В Тель-Авиве тысячи людей вышли на акцию, требуя досрочных выборов

В Тель-Авиве тысячи людей вышли на акцию, требуя досрочных выборов - РИА Новости, 18.05.2024

В Тель-Авиве тысячи людей вышли на акцию, требуя досрочных выборов

Тысячи активистов собрались в центре Тель-Авива в субботу вечером с требованием провести досрочные выборы и немедленно заключить сделку по освобождению... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T22:09

2024-05-18T22:09

2024-05-18T22:09

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тель-авив

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мая - РИА Новости. Тысячи активистов собрались в центре Тель-Авива в субботу вечером с требованием провести досрочные выборы и немедленно заключить сделку по освобождению израильских заложников, которые более семи месяцев удерживаются в секторе Газа, передаёт корреспондент РИА Новости. Акция протеста проходит у комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб министерства обороны. На месте дежурят бригады скорой помощи и крупные силы полиции, которые перекрыли движение в центре города и выставили заграждения, чтобы предотвратить возможные беспорядки и блокировку соседних магистралей, что неоднократно происходило в последние недели. Демонстранты традиционно размахивают национальными флагами, выкрикивают антиправительственные лозунги, бьют в барабаны и держат в руках фотографии заложников. Акция протеста была согласована с полицией и пока что проходит без нарушения общественного порядка. Организаторы протестных акций сообщили, что на митинге в Тель-Авиве собралось порядка 80 тысяч человек. Еще порядка 45 тысяч вышли на антиправительственные митинги в 60 локациях по всему Израилю. С другой стороны от комплекса правительственных зданий, на так называемой "площади заложников" происходит еще одна многотысячная акция, на которой выступили послы ряда стран, чьи граждане находятся среди заложников палестинского радикального движения ХАМАС. Перед толпой активистов со словами поддержки выступили, в частности, послы Германии и Австрии. Демонстрации проходят на фоне зашедших в тупик переговоров по заключению сделки о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Камнем преткновения служит требование радикального палестинского движения ХАМАС о том, чтобы Израиль дал гарантии о полном прекращении войны в секторе Газа и выводе войск. Руководство Израиля готово на временное прекращение огня в обмен на освобождение заложников, однако не отказывается от достижения всех целей войны, включая полную ликвидацию боевого и политического потенциала ХАМАС. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240512/nyt-1945404901.html

https://ria.ru/20240518/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240430/netanyakhu-1943194387.html

https://ria.ru/20240329/bayden-1936553393.html

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в мире, израиль, тель-авив, германия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году