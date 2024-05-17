https://ria.ru/20240517/zakon-1946784599.html

В Госдуме прокомментировали законопроект о вейпах

В Госдуме прокомментировали законопроект о вейпах - РИА Новости, 17.05.2024

В Госдуме прокомментировали законопроект о вейпах

Повторное нарушение правил продажи табачной продукции будет грозить приостановление деятельности торговой точки до 90 дней, сообщил глава комитета ГД по... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T19:59

2024-05-17T19:59

2024-05-17T19:59

коммерческая недвижимость

артем метелев (депутат)

госдума рф

telegram

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Повторное нарушение правил продажи табачной продукции будет грозить приостановление деятельности торговой точки до 90 дней, сообщил глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев в своем Telegram-канале. "За повторное правонарушение правил продажи табачной продукции будет грозить приостановление деятельности торговой точки до 90 дней", - написал Метелев.Добавляется, что если проект о вейпах будет принят, их можно будет купить только в стационарных магазинах. Проект о вейпах также предусмотрит приостановление деятельности магазина за продажу табачной продукции без маркировки.

https://ria.ru/20240126/zakonoproekt-1923555353.html

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коммерческая недвижимость, артем метелев (депутат), госдума рф, telegram