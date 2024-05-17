Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме прокомментировали законопроект о вейпах - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:59 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/zakon-1946784599.html
В Госдуме прокомментировали законопроект о вейпах
В Госдуме прокомментировали законопроект о вейпах - РИА Новости, 17.05.2024
В Госдуме прокомментировали законопроект о вейпах
Повторное нарушение правил продажи табачной продукции будет грозить приостановление деятельности торговой точки до 90 дней, сообщил глава комитета ГД по... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T19:59
2024-05-17T19:59
коммерческая недвижимость
артем метелев (депутат)
госдума рф
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572148543_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_805026cb2b94f0bd3f530023b267ab3c.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Повторное нарушение правил продажи табачной продукции будет грозить приостановление деятельности торговой точки до 90 дней, сообщил глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев в своем Telegram-канале. "За повторное правонарушение правил продажи табачной продукции будет грозить приостановление деятельности торговой точки до 90 дней", - написал Метелев.Добавляется, что если проект о вейпах будет принят, их можно будет купить только в стационарных магазинах. Проект о вейпах также предусмотрит приостановление деятельности магазина за продажу табачной продукции без маркировки.
https://ria.ru/20240126/zakonoproekt-1923555353.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572148543_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fc02ce152528a85b40bd4fc0b8c900d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
коммерческая недвижимость, артем метелев (депутат), госдума рф, telegram
Коммерческая недвижимость, Артем Метелев (депутат), Госдума РФ, Telegram
В Госдуме прокомментировали законопроект о вейпах

Метелев рассказал о штрафах за повторное нарушение правил продажи сигарет

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкАртем Метелев
Артем Метелев - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Артем Метелев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Повторное нарушение правил продажи табачной продукции будет грозить приостановление деятельности торговой точки до 90 дней, сообщил глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев в своем Telegram-канале.
"За повторное правонарушение правил продажи табачной продукции будет грозить приостановление деятельности торговой точки до 90 дней", - написал Метелев.
Добавляется, что если проект о вейпах будет принят, их можно будет купить только в стационарных магазинах.
Проект о вейпах также предусмотрит приостановление деятельности магазина за продажу табачной продукции без маркировки.
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
В Госдуму вскоре внесут проект о полном запрете продажи вейпов
26 января, 07:18
 
Коммерческая недвижимостьАртем Метелев (депутат)Госдума РФTelegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала