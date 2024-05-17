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В Госдуме прокомментировали законопроект о вейпах
В Госдуме прокомментировали законопроект о вейпах - РИА Новости, 17.05.2024
В Госдуме прокомментировали законопроект о вейпах
Повторное нарушение правил продажи табачной продукции будет грозить приостановление деятельности торговой точки до 90 дней, сообщил глава комитета ГД по... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T19:59
2024-05-17T19:59
2024-05-17T19:59
коммерческая недвижимость
артем метелев (депутат)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Повторное нарушение правил продажи табачной продукции будет грозить приостановление деятельности торговой точки до 90 дней, сообщил глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев в своем Telegram-канале. "За повторное правонарушение правил продажи табачной продукции будет грозить приостановление деятельности торговой точки до 90 дней", - написал Метелев.Добавляется, что если проект о вейпах будет принят, их можно будет купить только в стационарных магазинах. Проект о вейпах также предусмотрит приостановление деятельности магазина за продажу табачной продукции без маркировки.
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коммерческая недвижимость, артем метелев (депутат), госдума рф, telegram
Коммерческая недвижимость, Артем Метелев (депутат), Госдума РФ, Telegram
В Госдуме прокомментировали законопроект о вейпах
Метелев рассказал о штрафах за повторное нарушение правил продажи сигарет