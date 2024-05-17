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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 17.05.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Взрывы прогремели в Одессе на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T15:35

2024-05-17T15:35

2024-05-17T15:35

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна". "Сообщают о взрыве в Одессе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". С 15.15 (совпадает с мск) в Одесской области звучит сигнал воздушной тревоги. Кроме того, тревога звучит в Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html

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