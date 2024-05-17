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Власти Петербурга прокомментировали взрыв в Военной академии связи - РИА Новости, 17.05.2024
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21:47 17.05.2024
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Власти Петербурга прокомментировали взрыв в Военной академии связи
Власти Петербурга прокомментировали взрыв в Военной академии связи - РИА Новости, 17.05.2024
Власти Петербурга прокомментировали взрыв в Военной академии связи
Происшествие в Военной академии связи имени Буденного в Петербурге не носит террористического характера, завил губернатор Александр Беглов. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T21:47
2024-05-17T21:47
санкт-петербург
александр беглов
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Происшествие в Военной академии связи имени Буденного в Петербурге не носит террористического характера, завил губернатор Александр Беглов. Как сообщил Ленинградский военный округ, на территории Военной академии самопроизвольно сдетонировал боеприпас времен Великой Отечественной войны. Пострадали семь военных, они направлены в медучреждение Минобороны. "Происшествие в Академии связи им. Буденного находится в зоне ответственности министерства обороны и не носит террористического характера", – написал Беглов в своем Telegram-канале. Он призвал петербуржцев доверять только официальной информации.
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санкт-петербург, александр беглов, происшествия
Санкт-Петербург, Александр Беглов, Происшествия
Власти Петербурга прокомментировали взрыв в Военной академии связи

Беглов: взрыв в академии связи не носит террористического характера

Автомобили экстренных служб на территории академии связи имени Буденного в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. Кадр видео очевидца
Автомобили экстренных служб на территории академии связи имени Буденного в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. Кадр видео очевидца
Автомобили экстренных служб на территории академии связи имени Буденного в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. Кадр видео очевидца
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Происшествие в Военной академии связи имени Буденного в Петербурге не носит террористического характера, завил губернатор Александр Беглов.
Как сообщил Ленинградский военный округ, на территории Военной академии самопроизвольно сдетонировал боеприпас времен Великой Отечественной войны. Пострадали семь военных, они направлены в медучреждение Минобороны.
"Происшествие в Академии связи им. Буденного находится в зоне ответственности министерства обороны и не носит террористического характера", – написал Беглов в своем Telegram-канале.
Он призвал петербуржцев доверять только официальной информации.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
Очевидцы сообщили о взрыве в общежитии РУДН
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Санкт-ПетербургАлександр БегловПроисшествия
 
 
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