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Власти Петербурга прокомментировали взрыв в Военной академии связи

Власти Петербурга прокомментировали взрыв в Военной академии связи - РИА Новости, 17.05.2024

Власти Петербурга прокомментировали взрыв в Военной академии связи

Происшествие в Военной академии связи имени Буденного в Петербурге не носит террористического характера, завил губернатор Александр Беглов. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T21:47

2024-05-17T21:47

2024-05-17T21:47

санкт-петербург

александр беглов

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Происшествие в Военной академии связи имени Буденного в Петербурге не носит террористического характера, завил губернатор Александр Беглов. Как сообщил Ленинградский военный округ, на территории Военной академии самопроизвольно сдетонировал боеприпас времен Великой Отечественной войны. Пострадали семь военных, они направлены в медучреждение Минобороны. "Происшествие в Академии связи им. Буденного находится в зоне ответственности министерства обороны и не носит террористического характера", – написал Беглов в своем Telegram-канале. Он призвал петербуржцев доверять только официальной информации.

https://ria.ru/20240430/obschezhitie-1943221372.html

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санкт-петербург, александр беглов, происшествия