https://ria.ru/20240517/vtsiom-1946603313.html

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 17.05.2024

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Восемь из десяти опрошенных россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, почти столько же (78,9 %) одобряют его работу, следует из результатов опроса... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T10:45

2024-05-17T10:45

2024-05-17T15:34

россия

владимир путин

михаил мишустин

вциом

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Восемь из десяти опрошенных россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, почти столько же (78,9 %) одобряют его работу, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Согласно данным ВЦИОМ, Путину доверяет 81% россиян, недоверие выразили 15,5% респондентов. Главе кабмина Михаилу Мишустину доверяют 63,5% опрошенных, не доверяют 17,8%. Одобряют работу президента 78,9%, не одобряют 13,6%. Работу председателя правительства России одобряют 54,9% граждан, неодобрение высказали 9,7%. Кроме того, на вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 41,4% назвали "Единую Россию", 9,3% — КПРФ, 9,1% — ЛДПР, 6,8% — партию "Новые люди", 3,4% — блок "Справедливая Россия — Патриоты — За правду". Также 9,7% опрошенных указали непарламентские партии, затруднились с ответом 8,7%. Десять процентов сообщили, что не стали бы участвовать в выборах. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 6 по 12 мая 2024 года. В нем приняли участие 1600 человек старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории России. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11 200 человек), один процент.

https://ria.ru/20240516/kompanii-1946543542.html

https://ria.ru/20240514/vtsiom-1945820030.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин, вциом, госдума рф, единая россия