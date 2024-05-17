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В Шебекино нашли подозрительную воронку - РИА Новости, 17.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:40 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/voronka-1946665696.html
В Шебекино нашли подозрительную воронку
В Шебекино нашли подозрительную воронку - РИА Новости, 17.05.2024
В Шебекино нашли подозрительную воронку
В Шебекино найдена воронка, предположительно, от падения взрывоопасного предмета, жителей близлежащих домов попросили на несколько часов перебраться в пункты... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T13:40
2024-05-17T13:40
происшествия
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В Шебекино найдена воронка, предположительно, от падения взрывоопасного предмета, жителей близлежащих домов попросили на несколько часов перебраться в пункты временного размещения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В городе Шебекино в частном секторе найдена воронка, предположительно, от падения взрывоопасного предмета. На месте находится глава округа Владимир Николаевич Жданов и начальник управления региональной безопасности Евгений Васильевич Воробьев. Работают все службы. Место падения оцеплено силами УМВД и самообороны. Всех жителей близлежащих домов попросили временно выехать в безопасное место - в ПВР до 18 часов", - написал он. Гладков добавил, что готовится площадка для работы саперов, дома охраняются.
https://ria.ru/20240128/boepripas-1923991628.html
шебекино
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происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Специальная военная операция на Украине
В Шебекино нашли подозрительную воронку

В Шебекино нашли воронку, предположительно, от падения взрывоопасного предмета

© РИА Новости / Давид НарманияВоронка от обстрелов
Воронка от обстрелов - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Давид Нармания
Воронка от обстрелов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В Шебекино найдена воронка, предположительно, от падения взрывоопасного предмета, жителей близлежащих домов попросили на несколько часов перебраться в пункты временного размещения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В городе Шебекино в частном секторе найдена воронка, предположительно, от падения взрывоопасного предмета. На месте находится глава округа Владимир Николаевич Жданов и начальник управления региональной безопасности Евгений Васильевич Воробьев. Работают все службы. Место падения оцеплено силами УМВД и самообороны. Всех жителей близлежащих домов попросили временно выехать в безопасное место - в ПВР до 18 часов", - написал он.
Гладков добавил, что готовится площадка для работы саперов, дома охраняются.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияШебекиноБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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