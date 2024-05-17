https://ria.ru/20240517/voronka-1946665696.html

В Шебекино нашли подозрительную воронку

В Шебекино нашли подозрительную воронку - РИА Новости, 17.05.2024

В Шебекино нашли подозрительную воронку

В Шебекино найдена воронка, предположительно, от падения взрывоопасного предмета, жителей близлежащих домов попросили на несколько часов перебраться в пункты... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T13:40

2024-05-17T13:40

2024-05-17T13:40

происшествия

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В Шебекино найдена воронка, предположительно, от падения взрывоопасного предмета, жителей близлежащих домов попросили на несколько часов перебраться в пункты временного размещения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В городе Шебекино в частном секторе найдена воронка, предположительно, от падения взрывоопасного предмета. На месте находится глава округа Владимир Николаевич Жданов и начальник управления региональной безопасности Евгений Васильевич Воробьев. Работают все службы. Место падения оцеплено силами УМВД и самообороны. Всех жителей близлежащих домов попросили временно выехать в безопасное место - в ПВР до 18 часов", - написал он. Гладков добавил, что готовится площадка для работы саперов, дома охраняются.

https://ria.ru/20240128/boepripas-1923991628.html

шебекино

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происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков