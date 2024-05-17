https://ria.ru/20240517/vklad-1946561001.html
Названы три условия для выбора лучшего вклада до конца года
Названы три условия для выбора лучшего вклада до конца года - РИА Новости, 17.05.2024
Названы три условия для выбора лучшего вклада до конца года
Выбирая наиболее выгодный вклад до конца года, следует обращать внимание не столько на величину ставки, сколько на срок действия вклада и возможность досрочного РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T02:15
2024-05-17T02:15
2024-05-17T02:15
экономика
богдан зварич
россия
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Выбирая наиболее выгодный вклад до конца года, следует обращать внимание не столько на величину ставки, сколько на срок действия вклада и возможность досрочного закрытия, рассказал в интервью агентству “Прайм” главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.Наибольшую доходность сейчас предлагают короткие вклады сроком до полугода. “Это связано с ожиданиями снижения ключевой ставки во втором полугодии. Ставки по длинным вкладам ниже, но там можно выиграть за счет капитализации, когда начисляются проценты на процент”, — подсказал он.Следует также сравнивать вклады выбранной срочности. Банки предлагают два варианта — выплату процентов в конце срока либо помесячно или поквартально. Во втором случае работает капитализация. Если вы решите не забирать полученный процент до конца срока действия вклада, то на эти деньги банк тоже начисляет процент. Такая выгода очевиднее в долгосрочных вкладах.Также стоит отказаться от опций пополнения и частичного снятия средств — обычно ставки по вкладам с такими опциями ниже, советует аналитик.Важны и дополнительные условия. Иногда банк предлагает высокую ставку лишь отдельным группам клиентов, например, новичкам или самым обеспеченным. Для остальных их предложение может оказаться вовсе невыгодным, заключил Зварич.
https://ria.ru/20240515/zarabotok-1946025007.html
https://ria.ru/20240201/uslugi-1924695011.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, богдан зварич, россия
Экономика, Богдан Зварич, Россия
Названы три условия для выбора лучшего вклада до конца года
Аналитик Зварич посоветовал обратить внимание на срок действия вклада
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости.
Выбирая наиболее выгодный вклад до конца года, следует обращать внимание не столько на величину ставки, сколько на срок действия вклада и возможность досрочного закрытия, рассказал в интервью
агентству “Прайм” главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.
Наибольшую доходность сейчас предлагают короткие вклады сроком до полугода. “Это связано с ожиданиями снижения ключевой ставки во втором полугодии. Ставки по длинным вкладам ниже, но там можно выиграть за счет капитализации, когда начисляются проценты на процент”, — подсказал он.
Следует также сравнивать вклады выбранной срочности. Банки предлагают два варианта — выплату процентов в конце срока либо помесячно или поквартально. Во втором случае работает капитализация. Если вы решите не забирать полученный процент до конца срока действия вклада, то на эти деньги банк тоже начисляет процент. Такая выгода очевиднее в долгосрочных вкладах.
Также стоит отказаться от опций пополнения и частичного снятия средств — обычно ставки по вкладам с такими опциями ниже, советует аналитик.
Важны и дополнительные условия. Иногда банк предлагает высокую ставку лишь отдельным группам клиентов, например, новичкам или самым обеспеченным. Для остальных их предложение может оказаться вовсе невыгодным, заключил Зварич.