https://ria.ru/20240517/vklad-1946561001.html

Названы три условия для выбора лучшего вклада до конца года

Названы три условия для выбора лучшего вклада до конца года - РИА Новости, 17.05.2024

Названы три условия для выбора лучшего вклада до конца года

Выбирая наиболее выгодный вклад до конца года, следует обращать внимание не столько на величину ставки, сколько на срок действия вклада и возможность досрочного РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T02:15

2024-05-17T02:15

2024-05-17T02:15

экономика

богдан зварич

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938635596_0:132:3169:1915_1920x0_80_0_0_5d69f2cd5b54f6bc809855f307ba1505.jpg

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Выбирая наиболее выгодный вклад до конца года, следует обращать внимание не столько на величину ставки, сколько на срок действия вклада и возможность досрочного закрытия, рассказал в интервью агентству “Прайм” главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.Наибольшую доходность сейчас предлагают короткие вклады сроком до полугода. “Это связано с ожиданиями снижения ключевой ставки во втором полугодии. Ставки по длинным вкладам ниже, но там можно выиграть за счет капитализации, когда начисляются проценты на процент”, — подсказал он.Следует также сравнивать вклады выбранной срочности. Банки предлагают два варианта — выплату процентов в конце срока либо помесячно или поквартально. Во втором случае работает капитализация. Если вы решите не забирать полученный процент до конца срока действия вклада, то на эти деньги банк тоже начисляет процент. Такая выгода очевиднее в долгосрочных вкладах.Также стоит отказаться от опций пополнения и частичного снятия средств — обычно ставки по вкладам с такими опциями ниже, советует аналитик.Важны и дополнительные условия. Иногда банк предлагает высокую ставку лишь отдельным группам клиентов, например, новичкам или самым обеспеченным. Для остальных их предложение может оказаться вовсе невыгодным, заключил Зварич.

https://ria.ru/20240515/zarabotok-1946025007.html

https://ria.ru/20240201/uslugi-1924695011.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, богдан зварич, россия