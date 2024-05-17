Рейтинг@Mail.ru
Названы три условия для выбора лучшего вклада до конца года - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:15 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/vklad-1946561001.html
Названы три условия для выбора лучшего вклада до конца года
Названы три условия для выбора лучшего вклада до конца года - РИА Новости, 17.05.2024
Названы три условия для выбора лучшего вклада до конца года
Выбирая наиболее выгодный вклад до конца года, следует обращать внимание не столько на величину ставки, сколько на срок действия вклада и возможность досрочного РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T02:15
2024-05-17T02:15
экономика
богдан зварич
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938635596_0:132:3169:1915_1920x0_80_0_0_5d69f2cd5b54f6bc809855f307ba1505.jpg
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Выбирая наиболее выгодный вклад до конца года, следует обращать внимание не столько на величину ставки, сколько на срок действия вклада и возможность досрочного закрытия, рассказал в интервью агентству “Прайм” главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.Наибольшую доходность сейчас предлагают короткие вклады сроком до полугода. “Это связано с ожиданиями снижения ключевой ставки во втором полугодии. Ставки по длинным вкладам ниже, но там можно выиграть за счет капитализации, когда начисляются проценты на процент”, — подсказал он.Следует также сравнивать вклады выбранной срочности. Банки предлагают два варианта — выплату процентов в конце срока либо помесячно или поквартально. Во втором случае работает капитализация. Если вы решите не забирать полученный процент до конца срока действия вклада, то на эти деньги банк тоже начисляет процент. Такая выгода очевиднее в долгосрочных вкладах.Также стоит отказаться от опций пополнения и частичного снятия средств — обычно ставки по вкладам с такими опциями ниже, советует аналитик.Важны и дополнительные условия. Иногда банк предлагает высокую ставку лишь отдельным группам клиентов, например, новичкам или самым обеспеченным. Для остальных их предложение может оказаться вовсе невыгодным, заключил Зварич.
https://ria.ru/20240515/zarabotok-1946025007.html
https://ria.ru/20240201/uslugi-1924695011.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938635596_161:0:2890:2047_1920x0_80_0_0_8ca0f722933c764c57984348284667e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, богдан зварич, россия
Экономика, Богдан Зварич, Россия
Названы три условия для выбора лучшего вклада до конца года

Аналитик Зварич посоветовал обратить внимание на срок действия вклада

© iStock.com / Vyacheslav TarnavskiyМужчина считает рубли
Мужчина считает рубли - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© iStock.com / Vyacheslav Tarnavskiy
Мужчина считает рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Выбирая наиболее выгодный вклад до конца года, следует обращать внимание не столько на величину ставки, сколько на срок действия вклада и возможность досрочного закрытия, рассказал в интервью агентству “Прайм” главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.
Наибольшую доходность сейчас предлагают короткие вклады сроком до полугода. “Это связано с ожиданиями снижения ключевой ставки во втором полугодии. Ставки по длинным вкладам ниже, но там можно выиграть за счет капитализации, когда начисляются проценты на процент”, — подсказал он.
Вывеска на историческом здании Московского международного торгового банка на улице Кузнецкий мост - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Раскрыта возможность заработка на ошибках банкиров и ее нюансы
15 мая, 02:19
Следует также сравнивать вклады выбранной срочности. Банки предлагают два варианта — выплату процентов в конце срока либо помесячно или поквартально. Во втором случае работает капитализация. Если вы решите не забирать полученный процент до конца срока действия вклада, то на эти деньги банк тоже начисляет процент. Такая выгода очевиднее в долгосрочных вкладах.
Также стоит отказаться от опций пополнения и частичного снятия средств — обычно ставки по вкладам с такими опциями ниже, советует аналитик.
Важны и дополнительные условия. Иногда банк предлагает высокую ставку лишь отдельным группам клиентов, например, новичкам или самым обеспеченным. Для остальных их предложение может оказаться вовсе невыгодным, заключил Зварич.
Сотрудница в операционном зале банка - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Экономист назвал рискованные услуги, которые банки маскируют под вклады
1 февраля, 02:17
 
ЭкономикаБогдан ЗваричРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала