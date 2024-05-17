https://ria.ru/20240517/trutnev-1946798878.html
Трутнев продолжит отвечать за Дальний Восток и Арктику
Трутнев продолжит отвечать за Дальний Восток и Арктику - РИА Новости, 17.05.2024
Трутнев продолжит отвечать за Дальний Восток и Арктику
Вице-премьер России Юрий Трутнев продолжит отвечать за Дальний Восток и Арктику, курировать Минвостокразвития, сообщает пресс-служба правительства. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T21:37
2024-05-17T21:37
2024-05-17T21:37
политика
дальний восток
арктика
россия
юрий трутнев
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Вице-премьер России Юрий Трутнев продолжит отвечать за Дальний Восток и Арктику, курировать Минвостокразвития, сообщает пресс-служба правительства. "Вице-премьер - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев продолжит отвечать за Дальний Восток и Арктику, курировать деятельность Минвостокразвития. В числе закрепленных за вице-премьером задач - координация государственной политики в области комплексного социально-экономического развития субъектов Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны, вопросы финансовой помощи регионам ДФО", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
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политика, дальний восток, арктика, россия, юрий трутнев
Политика, Дальний Восток, Арктика, Россия, Юрий Трутнев
Трутнев продолжит отвечать за Дальний Восток и Арктику
Трутнев будет отвечать за Дальний Восток и Арктику, курировать Минвостокразвития