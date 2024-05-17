https://ria.ru/20240517/trutnev-1946798878.html

Трутнев продолжит отвечать за Дальний Восток и Арктику

Трутнев продолжит отвечать за Дальний Восток и Арктику - РИА Новости, 17.05.2024

Трутнев продолжит отвечать за Дальний Восток и Арктику

Вице-премьер России Юрий Трутнев продолжит отвечать за Дальний Восток и Арктику, курировать Минвостокразвития, сообщает пресс-служба правительства. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T21:37

2024-05-17T21:37

2024-05-17T21:37

политика

дальний восток

арктика

россия

юрий трутнев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827448454_0:35:2804:1612_1920x0_80_0_0_f7507968f4dbefb996ccd6ebba87c401.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Вице-премьер России Юрий Трутнев продолжит отвечать за Дальний Восток и Арктику, курировать Минвостокразвития, сообщает пресс-служба правительства. "Вице-премьер - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев продолжит отвечать за Дальний Восток и Арктику, курировать деятельность Минвостокразвития. В числе закрепленных за вице-премьером задач - координация государственной политики в области комплексного социально-экономического развития субъектов Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны, вопросы финансовой помощи регионам ДФО", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

дальний восток

арктика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, дальний восток, арктика, россия, юрий трутнев