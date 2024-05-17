https://ria.ru/20240517/sputniki-1946570968.html
РКЦ "Прогресс" прорабатывает запросы от иностранных заказчиков на спутники
РКЦ "Прогресс" прорабатывает запросы от иностранных заказчиков на спутники - РИА Новости, 17.05.2024
РКЦ "Прогресс" прорабатывает запросы от иностранных заказчиков на спутники
Самарский РКЦ "Прогресс" прорабатывает запросы от иностранных заказчиков на создание спутников, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия Дмитрий... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T05:17
2024-05-17T05:17
2024-05-17T05:17
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Самарский РКЦ "Прогресс" прорабатывает запросы от иностранных заказчиков на создание спутников, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия Дмитрий Баранов. "У нас в проработке находятся запросы о возможности изготовления космических аппаратов в интересах иностранных частных и государственных заказчиков", - сказал Баранов. В частности, он рассказал, что у иностранных заказчиков вызывают интерес аппараты серии "Аист-2Т". Это спутники, благодаря которым можно вести стереоскопическую съемку Земли.
https://ria.ru/20240517/raketa-1946567999.html
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космос - риа наука, земля, ркц "прогресс", экономика
Космос - РИА Наука, Земля, РКЦ "Прогресс", Экономика
РКЦ "Прогресс" прорабатывает запросы от иностранных заказчиков на спутники
РКЦ "Прогресс" прорабатывает запросы зарубежных заказчиков на создание спутников