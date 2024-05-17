В США указали на тревожную деталь в визите Путина в Пекин
Bloomberg: усиление связей между Россией и Китаем вызвало тревогу у Запада
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Усиление связей между Россией и Китаем вызывает тревогу у Запада, пишет Bloomberg.
В статье отмечается, что экономические, военные и политические связи между двумя государствами только укрепились. При этом издание утверждает, что они "стремятся уничтожить" по крайней мере часть порядка, сложившегося после холодной войны под руководством США.
В статье отмечается, что экономические, военные и политические связи между двумя государствами только укрепились. При этом издание утверждает, что они "стремятся уничтожить" по крайней мере часть порядка, сложившегося после холодной войны под руководством США.
"Это вызывает растущее беспокойство среди демократических лидеров от Вашингтона до Токио", — говорится в публикации.
Накануне Путин отметил, что отношения России и Китая не направлены против кого бы то ни было.
Президент России и председатель КНР после переговоров в Пекине приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Российский президент 16-17 мая находится в Китае с государственным визитом.
Накануне Путин отметил, что отношения России и Китая не направлены против кого бы то ни было.
Президент России и председатель КНР после переговоров в Пекине приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Российский президент 16-17 мая находится в Китае с государственным визитом.