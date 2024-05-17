https://ria.ru/20240517/rets-1946741486.html

РЭЦ привлечет внимание бизнеса на неосвоенные рынки мусульманского мира

РЭЦ привлечет внимание бизнеса на неосвоенные рынки мусульманского мира - РИА Новости, 17.05.2024

РЭЦ привлечет внимание бизнеса на неосвоенные рынки мусульманского мира

Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) работает над задачей обратить внимание российского бизнеса на неосвоенные рынки и повысить интерес к новым... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T17:43

2024-05-17T17:43

2024-05-17T17:43

экономика

саудовская аравия

египет

оаэ

россия

российский экспортный центр (рэц)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928774_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_372d02372958aa8d7b4e1ab8a4f40079.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) работает над задачей обратить внимание российского бизнеса на неосвоенные рынки и повысить интерес к новым направлениям сотрудничества со странами мусульманского мира, рассказала менеджер по международному развитию РЭЦ Эльвира Джафарова в ходе XV Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum 2024"."Россия налаживала, развивала и укрепляла отношения со странами Ближнего Востока и Северной Африки (Большой Ближний Восток) на протяжении всей своей истории. ОАЭ, Египет, Алжир, Турция, Саудовская Аравия, Иран – это те страны, с которыми у нас есть общая история, тесное торгово-экономическое сотрудничество, культурные связи, религиозная составляющая. А с некоторыми странами Россия открывает новую главу в истории взаимоотношений", - сказала Джафарова."Статистика говорит о том, что торговый оборот со странами региона уверенно растет вопреки тем трудностям и препятствиям, которые искусственно создаются. Наиболее тесное торгово-экономическое сотрудничество у России на данный момент с ОАЭ, Египтом, Ираном, Алжиром, Саудовской Аравией и Турцией. Перспективы расширения присутствия российского бизнеса видим в таких странах, как Ирак, Оман, Бахрейн, Марокко", - добавила она.Джафарова привела объемы экспорта, который получил поддержку РЭЦ в 2023 году. Так, РЭЦ поддержал 328 экспортных проектов на общую сумму 55,9 миллионов долларов в Египет. Кроме того – поддержку получили 649 экспортных проекта в Саудовской Аравии на сумму 134,7 миллионов долларов. Общий объем поддержанного экспорта в ОАЭ составил 2,57 миллиардов долларов."Наша задача – это поддержать российских экспортеров при выходе на внешние рынки, продвигать отечественную продукцию, сопровождать компании на каждом этапе экспортной деятельности. Мы готовы подставить наше финансовое плечо в виде страхования сделок, предэкспортного финансирования, кредитования", - подчеркнула Джафарова.Она напомнила, что с марта 2022 года РЭЦ также наделен мандатом правительства РФ на поддержку критического импорта в интересах отечественного бизнеса.Кроме того, в 2017 году была запущена программа по комплексному продвижению товаров отечественных производителей за рубежом под названием "Сделано в России", которая реализуется в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Порядка 6 тысяч российских предпринимателей зарегистрировали свою продукцию под зонтичным брендом Made in Russia. Птичка в цветах российского триколора – это знак высокого качества продукции. Именно под этим брендом РЭЦ участвует в крупнейших выставках в регионе, а также организует бизнес-миссии в отдельно взятых странах.В настоящее время РЭЦ имеет собственные офисы в Иране, ОАЭ, Турции, планируется открытие представительств в Египте и Саудовской Аравии, ведь физическое присутствие в регионе важно для узнаваемости российского бизнеса, его поддержки и продвижения, особенно - МСП.Кроме того, в ОАЭ, Турции, Саудовской Аравии и Египте РЭЦ открыл постоянно действующие дегустационно-демонстрационные павильоны российских продуктов питания. В них компании-экспортеры при поддержке РЭЦ могут провести переговоры с покупателями, пригласить будущих партнеров попробовать российские продукты на вкус."Наши компании уже видят эффект от продвижения: так, например, в 2023 году продукция российских экспортеров ("Агро-Альянс" и "Дядя Ваня") появилась на полках одной из крупнейших торговых сетей ОАЭ — в супермаркетах Union Coop: макароны, гречка, маринованные огурцы и еще более 20 наименований. Это стало возможно благодаря участию компаний в программе продвижения российской агропродукции в демонстрационно-дегустационных павильонах", - привела пример истории успеха Джафарова.

https://ria.ru/20240517/podderzhka-1946709607.html

https://ria.ru/20240517/prodvizhenie-1946663459.html

саудовская аравия

египет

оаэ

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, саудовская аравия, египет, оаэ, россия, российский экспортный центр (рэц)