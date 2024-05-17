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РЭЦ привлечет внимание бизнеса на неосвоенные рынки мусульманского мира - РИА Новости, 17.05.2024
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17:43 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/rets-1946741486.html
РЭЦ привлечет внимание бизнеса на неосвоенные рынки мусульманского мира
РЭЦ привлечет внимание бизнеса на неосвоенные рынки мусульманского мира - РИА Новости, 17.05.2024
РЭЦ привлечет внимание бизнеса на неосвоенные рынки мусульманского мира
Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) работает над задачей обратить внимание российского бизнеса на неосвоенные рынки и повысить интерес к новым... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T17:43
2024-05-17T17:43
экономика
саудовская аравия
египет
оаэ
россия
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) работает над задачей обратить внимание российского бизнеса на неосвоенные рынки и повысить интерес к новым направлениям сотрудничества со странами мусульманского мира, рассказала менеджер по международному развитию РЭЦ Эльвира Джафарова в ходе XV Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum 2024"."Россия налаживала, развивала и укрепляла отношения со странами Ближнего Востока и Северной Африки (Большой Ближний Восток) на протяжении всей своей истории. ОАЭ, Египет, Алжир, Турция, Саудовская Аравия, Иран – это те страны, с которыми у нас есть общая история, тесное торгово-экономическое сотрудничество, культурные связи, религиозная составляющая. А с некоторыми странами Россия открывает новую главу в истории взаимоотношений", - сказала Джафарова."Статистика говорит о том, что торговый оборот со странами региона уверенно растет вопреки тем трудностям и препятствиям, которые искусственно создаются. Наиболее тесное торгово-экономическое сотрудничество у России на данный момент с ОАЭ, Египтом, Ираном, Алжиром, Саудовской Аравией и Турцией. Перспективы расширения присутствия российского бизнеса видим в таких странах, как Ирак, Оман, Бахрейн, Марокко", - добавила она.Джафарова привела объемы экспорта, который получил поддержку РЭЦ в 2023 году. Так, РЭЦ поддержал 328 экспортных проектов на общую сумму 55,9 миллионов долларов в Египет. Кроме того – поддержку получили 649 экспортных проекта в Саудовской Аравии на сумму 134,7 миллионов долларов. Общий объем поддержанного экспорта в ОАЭ составил 2,57 миллиардов долларов."Наша задача – это поддержать российских экспортеров при выходе на внешние рынки, продвигать отечественную продукцию, сопровождать компании на каждом этапе экспортной деятельности. Мы готовы подставить наше финансовое плечо в виде страхования сделок, предэкспортного финансирования, кредитования", - подчеркнула Джафарова.Она напомнила, что с марта 2022 года РЭЦ также наделен мандатом правительства РФ на поддержку критического импорта в интересах отечественного бизнеса.Кроме того, в 2017 году была запущена программа по комплексному продвижению товаров отечественных производителей за рубежом под названием "Сделано в России", которая реализуется в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Порядка 6 тысяч российских предпринимателей зарегистрировали свою продукцию под зонтичным брендом Made in Russia. Птичка в цветах российского триколора – это знак высокого качества продукции. Именно под этим брендом РЭЦ участвует в крупнейших выставках в регионе, а также организует бизнес-миссии в отдельно взятых странах.В настоящее время РЭЦ имеет собственные офисы в Иране, ОАЭ, Турции, планируется открытие представительств в Египте и Саудовской Аравии, ведь физическое присутствие в регионе важно для узнаваемости российского бизнеса, его поддержки и продвижения, особенно - МСП.Кроме того, в ОАЭ, Турции, Саудовской Аравии и Египте РЭЦ открыл постоянно действующие дегустационно-демонстрационные павильоны российских продуктов питания. В них компании-экспортеры при поддержке РЭЦ могут провести переговоры с покупателями, пригласить будущих партнеров попробовать российские продукты на вкус."Наши компании уже видят эффект от продвижения: так, например, в 2023 году продукция российских экспортеров ("Агро-Альянс" и "Дядя Ваня") появилась на полках одной из крупнейших торговых сетей ОАЭ — в супермаркетах Union Coop: макароны, гречка, маринованные огурцы и еще более 20 наименований. Это стало возможно благодаря участию компаний в программе продвижения российской агропродукции в демонстрационно-дегустационных павильонах", - привела пример истории успеха Джафарова.
https://ria.ru/20240517/podderzhka-1946709607.html
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экономика, саудовская аравия, египет, оаэ, россия, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)

РЭЦ привлечет внимание бизнеса на неосвоенные рынки мусульманского мира

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) работает над задачей обратить внимание российского бизнеса на неосвоенные рынки и повысить интерес к новым направлениям сотрудничества со странами мусульманского мира, рассказала менеджер по международному развитию РЭЦ Эльвира Джафарова в ходе XV Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum 2024".
"Россия налаживала, развивала и укрепляла отношения со странами Ближнего Востока и Северной Африки (Большой Ближний Восток) на протяжении всей своей истории. ОАЭ, Египет, Алжир, Турция, Саудовская Аравия, Иран – это те страны, с которыми у нас есть общая история, тесное торгово-экономическое сотрудничество, культурные связи, религиозная составляющая. А с некоторыми странами Россия открывает новую главу в истории взаимоотношений", - сказала Джафарова.
"Статистика говорит о том, что торговый оборот со странами региона уверенно растет вопреки тем трудностям и препятствиям, которые искусственно создаются. Наиболее тесное торгово-экономическое сотрудничество у России на данный момент с ОАЭ, Египтом, Ираном, Алжиром, Саудовской Аравией и Турцией. Перспективы расширения присутствия российского бизнеса видим в таких странах, как Ирак, Оман, Бахрейн, Марокко", - добавила она.
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Джафарова привела объемы экспорта, который получил поддержку РЭЦ в 2023 году. Так, РЭЦ поддержал 328 экспортных проектов на общую сумму 55,9 миллионов долларов в Египет. Кроме того – поддержку получили 649 экспортных проекта в Саудовской Аравии на сумму 134,7 миллионов долларов. Общий объем поддержанного экспорта в ОАЭ составил 2,57 миллиардов долларов.
"Наша задача – это поддержать российских экспортеров при выходе на внешние рынки, продвигать отечественную продукцию, сопровождать компании на каждом этапе экспортной деятельности. Мы готовы подставить наше финансовое плечо в виде страхования сделок, предэкспортного финансирования, кредитования", - подчеркнула Джафарова.
Она напомнила, что с марта 2022 года РЭЦ также наделен мандатом правительства РФ на поддержку критического импорта в интересах отечественного бизнеса.
Кроме того, в 2017 году была запущена программа по комплексному продвижению товаров отечественных производителей за рубежом под названием "Сделано в России", которая реализуется в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Порядка 6 тысяч российских предпринимателей зарегистрировали свою продукцию под зонтичным брендом Made in Russia. Птичка в цветах российского триколора – это знак высокого качества продукции. Именно под этим брендом РЭЦ участвует в крупнейших выставках в регионе, а также организует бизнес-миссии в отдельно взятых странах.
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В настоящее время РЭЦ имеет собственные офисы в Иране, ОАЭ, Турции, планируется открытие представительств в Египте и Саудовской Аравии, ведь физическое присутствие в регионе важно для узнаваемости российского бизнеса, его поддержки и продвижения, особенно - МСП.
Кроме того, в ОАЭ, Турции, Саудовской Аравии и Египте РЭЦ открыл постоянно действующие дегустационно-демонстрационные павильоны российских продуктов питания. В них компании-экспортеры при поддержке РЭЦ могут провести переговоры с покупателями, пригласить будущих партнеров попробовать российские продукты на вкус.
"Наши компании уже видят эффект от продвижения: так, например, в 2023 году продукция российских экспортеров ("Агро-Альянс" и "Дядя Ваня") появилась на полках одной из крупнейших торговых сетей ОАЭ — в супермаркетах Union Coop: макароны, гречка, маринованные огурцы и еще более 20 наименований. Это стало возможно благодаря участию компаний в программе продвижения российской агропродукции в демонстрационно-дегустационных павильонах", - привела пример истории успеха Джафарова.
 
ЭкономикаСаудовская АравияЕгипетОАЭРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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