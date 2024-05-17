https://ria.ru/20240517/razvozhaev-1946784076.html

В Севастополе восстановили электроснабжение после ночной атаки ВСУ

В Севастополе восстановили электроснабжение после ночной атаки ВСУ - РИА Новости, 17.05.2024

В Севастополе восстановили электроснабжение после ночной атаки ВСУ

Электроснабжение, прерванное после ночной атаки ВСУ на регион, восстановлено во всех жилых массивах Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своём... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T19:58

2024-05-17T19:58

2024-05-17T19:58

специальная военная операция на украине

происшествия

севастополь

михаил развожаев

вооруженные силы украины

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Электроснабжение, прерванное после ночной атаки ВСУ на регион, восстановлено во всех жилых массивах Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своём Telegram-канале. Электроподстанция "Севастополь" пострадала после ночной атаки на город, в регионе производились отключения электроэнергии, сообщал ранее губернатор. "К настоящему времени жилые массивы во всех районах Севастополя запитаны, отключения света прекращаются" . – сообщил Развожаев. Российские военные в ночь на пятницу успешно отразили массированную атаку ВСУ на Севастополь, уничтожены десятки БПЛА и более пяти безэкипажных катеров, сообщал Развожаев. При этом, по его словам, на подстанцию "Севастополь" упали обломки сбитых БПЛА. В пятницу в городе отменены занятия в школах и детсадах, а также введены графики временного отключения электроэнергии.

https://ria.ru/20240517/ataka-1946701941.html

севастополь

россия

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происшествия, севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины, россия