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Южная Корея сообщила о падении ракет КНДР в Японском море - РИА Новости, 17.05.2024
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10:56 17.05.2024 (обновлено: 11:54 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/rakety-1946605630.html
Южная Корея сообщила о падении ракет КНДР в Японском море
Южная Корея сообщила о падении ракет КНДР в Японском море - РИА Новости, 17.05.2024
Южная Корея сообщила о падении ракет КНДР в Японском море
Ракеты КНДР, предположительно баллистические малой дальности, пролетели примерно 300 километров и упали в Японском море, сообщил объединенный комитет... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T10:56
2024-05-17T11:54
в мире
южная корея
японское море
вонсан
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СЕУЛ, 17 мая – РИА Новости. Ракеты КНДР, предположительно баллистические малой дальности, пролетели примерно 300 километров и упали в Японском море, сообщил объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.Ранее сообщалось, что Северная Корея запустила несколько баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря из района города Вонсан."Ракеты КНДР пролетели примерно 300 километров и упали в Японском море", - сообщают южнокорейские военные.Сообщается, что при запуске КНДР ракет южнокорейские военные "немедленно" засекли их и следили, поделились секретной информацией о запуске с американскими и японскими ведомствами и теперь анализируют данные о пуске.Военные также осудили запуск ракет КНДР как "провокацию", которая "серьезно угрожает" миру и стабильности на Корейском полуострове.В комитете отметили, что южнокорейские военные следят за действиями КНДР и поддерживают состояние готовности и полную способность "подавляюще" реагировать на "любые провокации" Северной Кореи на основе совместной оборонной готовности Южной Кореи и США.
https://ria.ru/20231115/kndr-1909488836.html
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в мире, южная корея, японское море, вонсан
В мире, Южная Корея, Японское море, Вонсан
Южная Корея сообщила о падении ракет КНДР в Японском море

Южнокорейские военные: Баллистические ракеты КНДР пролетели около 300 км

© РИА Новости / Юрий Сомов | Перейти в медиабанкЯпонское море. Архив
Японское море. Архив - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Юрий Сомов
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Японское море. Архив. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 17 мая – РИА Новости. Ракеты КНДР, предположительно баллистические малой дальности, пролетели примерно 300 километров и упали в Японском море, сообщил объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Ранее сообщалось, что Северная Корея запустила несколько баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря из района города Вонсан.
«
"Ракеты КНДР пролетели примерно 300 километров и упали в Японском море", - сообщают южнокорейские военные.
Сообщается, что при запуске КНДР ракет южнокорейские военные "немедленно" засекли их и следили, поделились секретной информацией о запуске с американскими и японскими ведомствами и теперь анализируют данные о пуске.
Военные также осудили запуск ракет КНДР как "провокацию", которая "серьезно угрожает" миру и стабильности на Корейском полуострове.
В комитете отметили, что южнокорейские военные следят за действиями КНДР и поддерживают состояние готовности и полную способность "подавляюще" реагировать на "любые провокации" Северной Кореи на основе совместной оборонной готовности Южной Кореи и США.
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В миреЮжная КореяЯпонское мореВонсан
 
 
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