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Южная Корея сообщила о падении ракет КНДР в Японском море
Южная Корея сообщила о падении ракет КНДР в Японском море - РИА Новости, 17.05.2024
Южная Корея сообщила о падении ракет КНДР в Японском море
Ракеты КНДР, предположительно баллистические малой дальности, пролетели примерно 300 километров и упали в Японском море, сообщил объединенный комитет... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T10:56
2024-05-17T10:56
2024-05-17T11:54
в мире
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СЕУЛ, 17 мая – РИА Новости. Ракеты КНДР, предположительно баллистические малой дальности, пролетели примерно 300 километров и упали в Японском море, сообщил объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.Ранее сообщалось, что Северная Корея запустила несколько баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря из района города Вонсан."Ракеты КНДР пролетели примерно 300 километров и упали в Японском море", - сообщают южнокорейские военные.Сообщается, что при запуске КНДР ракет южнокорейские военные "немедленно" засекли их и следили, поделились секретной информацией о запуске с американскими и японскими ведомствами и теперь анализируют данные о пуске.Военные также осудили запуск ракет КНДР как "провокацию", которая "серьезно угрожает" миру и стабильности на Корейском полуострове.В комитете отметили, что южнокорейские военные следят за действиями КНДР и поддерживают состояние готовности и полную способность "подавляюще" реагировать на "любые провокации" Северной Кореи на основе совместной оборонной готовности Южной Кореи и США.
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в мире, южная корея, японское море, вонсан
В мире, Южная Корея, Японское море, Вонсан
Южная Корея сообщила о падении ракет КНДР в Японском море
Южнокорейские военные: Баллистические ракеты КНДР пролетели около 300 км