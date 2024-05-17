Рейтинг@Mail.ru
Жителя Якутска приговорили к принудительному лечению в психбольнице - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:37 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/prigovor-1946574751.html
Жителя Якутска приговорили к принудительному лечению в психбольнице
Жителя Якутска приговорили к принудительному лечению в психбольнице - РИА Новости, 17.05.2024
Жителя Якутска приговорили к принудительному лечению в психбольнице
Житель Якутска приговорен к принудительному лечению в психбольнице специализированного типа, следствие выяснило, что после совместного застолья он поджег... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T06:37
2024-05-17T06:37
происшествия
якутск
республика саха (якутия)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
ЯКУТСК, 17 мая - РИА Новости. Житель Якутска приговорен к принудительному лечению в психбольнице специализированного типа, следствие выяснило, что после совместного застолья он поджег квартиру, где спали четверо собутыльников, и не дал им спастись от пожара, он признан невменяемым, сообщает Объединенная пресс-служба судов республики. "Верховный Суд Республики Саха (Якутия) признал невменяемым 65-летнего жителя республики и назначил ему принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", - рассказали в пресс-службе. По данным ведомства, в суд поступило уголовное дело о покушении на убийство шести лиц с особой жестокостью, общеопасным способом, не доведенное до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, а также убийство четырех лиц, с особой жестокостью, общеопасным способом. Установлено, что в ночь с 21 на 22 мая 2023 года мужчина с психическим расстройством распивал спиртные напитки в компании трех женщин и трех мужчин в квартире по улице Пионерская в Якутске. "После того, как одна женщина и трое мужчин опьянев, уснули, 65-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, разлил ее по квартире и поджег. Затем, покинув помещение квартиры, стал удерживать руками входную дверь с наружной стороны, не давая выйти потерпевшим. В результате четверо человек скончались на месте происшествия от острого отравления окисью углерода. Две женщины, смогли покинуть горящую квартиру", - говорится в сообщении. Постановление суда не вступило в законную силу.
https://ria.ru/20240516/arest-1946552276.html
https://ria.ru/20240516/terakt-1946528676.html
якутск
республика саха (якутия)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, якутск, республика саха (якутия), россия
Происшествия, Якутск, Республика Саха (Якутия), Россия
Жителя Якутска приговорили к принудительному лечению в психбольнице

Жителя Якутска приговорили к принудительному лечению за поджог квартиры

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 17 мая - РИА Новости. Житель Якутска приговорен к принудительному лечению в психбольнице специализированного типа, следствие выяснило, что после совместного застолья он поджег квартиру, где спали четверо собутыльников, и не дал им спастись от пожара, он признан невменяемым, сообщает Объединенная пресс-служба судов республики.
"Верховный Суд Республики Саха (Якутия) признал невменяемым 65-летнего жителя республики и назначил ему принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", - рассказали в пресс-службе.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
В Краснодаре арестовали мужчину, напавшего на участника спецоперации
Вчера, 23:08
По данным ведомства, в суд поступило уголовное дело о покушении на убийство шести лиц с особой жестокостью, общеопасным способом, не доведенное до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, а также убийство четырех лиц, с особой жестокостью, общеопасным способом.
Установлено, что в ночь с 21 на 22 мая 2023 года мужчина с психическим расстройством распивал спиртные напитки в компании трех женщин и трех мужчин в квартире по улице Пионерская в Якутске.
"После того, как одна женщина и трое мужчин опьянев, уснули, 65-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, разлил ее по квартире и поджег. Затем, покинув помещение квартиры, стал удерживать руками входную дверь с наружной стороны, не давая выйти потерпевшим. В результате четверо человек скончались на месте происшествия от острого отравления окисью углерода. Две женщины, смогли покинуть горящую квартиру", - говорится в сообщении.
Постановление суда не вступило в законную силу.
Фигуранты дела о теракте в Крокусе в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Суд рассмотрит продление ареста фигурантам дела о теракте в пятницу
Вчера, 20:09
 
ПроисшествияЯкутскРеспублика Саха (Якутия)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала