https://ria.ru/20240517/prigovor-1946574751.html

Жителя Якутска приговорили к принудительному лечению в психбольнице

Жителя Якутска приговорили к принудительному лечению в психбольнице - РИА Новости, 17.05.2024

Жителя Якутска приговорили к принудительному лечению в психбольнице

Житель Якутска приговорен к принудительному лечению в психбольнице специализированного типа, следствие выяснило, что после совместного застолья он поджег... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T06:37

2024-05-17T06:37

2024-05-17T06:37

происшествия

якутск

республика саха (якутия)

россия

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ЯКУТСК, 17 мая - РИА Новости. Житель Якутска приговорен к принудительному лечению в психбольнице специализированного типа, следствие выяснило, что после совместного застолья он поджег квартиру, где спали четверо собутыльников, и не дал им спастись от пожара, он признан невменяемым, сообщает Объединенная пресс-служба судов республики. "Верховный Суд Республики Саха (Якутия) признал невменяемым 65-летнего жителя республики и назначил ему принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", - рассказали в пресс-службе. По данным ведомства, в суд поступило уголовное дело о покушении на убийство шести лиц с особой жестокостью, общеопасным способом, не доведенное до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, а также убийство четырех лиц, с особой жестокостью, общеопасным способом. Установлено, что в ночь с 21 на 22 мая 2023 года мужчина с психическим расстройством распивал спиртные напитки в компании трех женщин и трех мужчин в квартире по улице Пионерская в Якутске. "После того, как одна женщина и трое мужчин опьянев, уснули, 65-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, разлил ее по квартире и поджег. Затем, покинув помещение квартиры, стал удерживать руками входную дверь с наружной стороны, не давая выйти потерпевшим. В результате четверо человек скончались на месте происшествия от острого отравления окисью углерода. Две женщины, смогли покинуть горящую квартиру", - говорится в сообщении. Постановление суда не вступило в законную силу.

https://ria.ru/20240516/arest-1946552276.html

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якутск

республика саха (якутия)

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происшествия, якутск, республика саха (якутия), россия