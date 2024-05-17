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Пожар в аэропорту Минеральных Вод полностью потушили - РИА Новости, 17.05.2024
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16:28 17.05.2024 (обновлено: 16:33 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/pozhar-1946716570.html
Пожар в аэропорту Минеральных Вод полностью потушили
Пожар в аэропорту Минеральных Вод полностью потушили - РИА Новости, 17.05.2024
Пожар в аэропорту Минеральных Вод полностью потушили
Пожар на кровле двухэтажного здания на территории аэропорта Минеральных Вод полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T16:28
2024-05-17T16:33
происшествия
минеральные воды
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пожар на кровле двухэтажного здания на территории аэропорта Минеральных Вод полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "В 16.15 - полная ликвидация пожара", - сказал собеседник агентства.
минеральные воды
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происшествия, минеральные воды, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Минеральные Воды, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в аэропорту Минеральных Вод полностью потушили

МЧС: пожар на кровле здания аэропорта Минеральных Вод полностью потушили

© Фото : МЧС РоссииПожар на кровле здания рядом с аэропортом Минеральных Вод
Пожар на кровле здания рядом с аэропортом Минеральных Вод - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© Фото : МЧС России
Пожар на кровле здания рядом с аэропортом Минеральных Вод
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пожар на кровле двухэтажного здания на территории аэропорта Минеральных Вод полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 16.15 - полная ликвидация пожара", - сказал собеседник агентства.
© Фото : соцсетиПожар в аэропорту Минеральных Вод
Пожар в аэропорту Минеральных Вод - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© Фото : соцсети
Пожар в аэропорту Минеральных Вод
 
ПроисшествияМинеральные ВодыРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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