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Пожар в аэропорту Минеральных Вод полностью потушили

Пожар в аэропорту Минеральных Вод полностью потушили - РИА Новости, 17.05.2024

Пожар в аэропорту Минеральных Вод полностью потушили

Пожар на кровле двухэтажного здания на территории аэропорта Минеральных Вод полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T16:28

2024-05-17T16:28

2024-05-17T16:33

происшествия

минеральные воды

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пожар на кровле двухэтажного здания на территории аэропорта Минеральных Вод полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "В 16.15 - полная ликвидация пожара", - сказал собеседник агентства.

минеральные воды

россия

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происшествия, минеральные воды, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)