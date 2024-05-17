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Пожар в аэропорту Минеральных Вод полностью потушили
Пожар в аэропорту Минеральных Вод полностью потушили - РИА Новости, 17.05.2024
Пожар в аэропорту Минеральных Вод полностью потушили
Пожар на кровле двухэтажного здания на территории аэропорта Минеральных Вод полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T16:28
2024-05-17T16:28
2024-05-17T16:33
происшествия
минеральные воды
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пожар на кровле двухэтажного здания на территории аэропорта Минеральных Вод полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "В 16.15 - полная ликвидация пожара", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, минеральные воды, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Минеральные Воды, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в аэропорту Минеральных Вод полностью потушили
МЧС: пожар на кровле здания аэропорта Минеральных Вод полностью потушили