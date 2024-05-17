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В аэропорту Минеральных Вод пожар локализовали на площади 150 "квадратов"
В аэропорту Минеральных Вод пожар локализовали на площади 150 "квадратов" - РИА Новости, 17.05.2024
В аэропорту Минеральных Вод пожар локализовали на площади 150 "квадратов"
Площадь пожара на кровле двухэтажного здания в аэропорту Минеральных Вод составляет 150 квадратных метров, возгорание удалось локализовать, рассказали РИА... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T16:06
2024-05-17T16:06
2024-05-17T16:33
происшествия
минеральные воды
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Площадь пожара на кровле двухэтажного здания в аэропорту Минеральных Вод составляет 150 квадратных метров, возгорание удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На территории автостоянки перед аэропортом горит кровля двухэтажного здания на площади 150 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в 15.48 пожар удалось локализовать.По данным МЧС РФ, на месте происшествия работают 55 человек и 10 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.
https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html
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Тушение пожара в аэропорту Минеральных Вод
Тушение пожара в аэропорту Минеральных Вод
2024-05-17T16:06
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РИА Новости
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происшествия, минеральные воды, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Минеральные Воды, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В аэропорту Минеральных Вод пожар локализовали на площади 150 "квадратов"
МЧС: в аэропорту Минеральных Вод пожар локализовали на площади 150 "квадратов"