https://ria.ru/20240517/pozhar-1946708876.html

В аэропорту Минеральных Вод пожар локализовали на площади 150 "квадратов"

В аэропорту Минеральных Вод пожар локализовали на площади 150 "квадратов" - РИА Новости, 17.05.2024

В аэропорту Минеральных Вод пожар локализовали на площади 150 "квадратов"

Площадь пожара на кровле двухэтажного здания в аэропорту Минеральных Вод составляет 150 квадратных метров, возгорание удалось локализовать, рассказали РИА... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T16:06

2024-05-17T16:06

2024-05-17T16:33

происшествия

минеральные воды

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Площадь пожара на кровле двухэтажного здания в аэропорту Минеральных Вод составляет 150 квадратных метров, возгорание удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На территории автостоянки перед аэропортом горит кровля двухэтажного здания на площади 150 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в 15.48 пожар удалось локализовать.По данным МЧС РФ, на месте происшествия работают 55 человек и 10 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.

https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html

минеральные воды

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, минеральные воды, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия