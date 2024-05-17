Рейтинг@Mail.ru
Семьи погибших бойцов СВО, в которых есть дети, смогут получать две пенсии - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:48 17.05.2024 (обновлено: 15:51 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/pensii-1946701401.html
Семьи погибших бойцов СВО, в которых есть дети, смогут получать две пенсии
Семьи погибших бойцов СВО, в которых есть дети, смогут получать две пенсии - РИА Новости, 17.05.2024
Семьи погибших бойцов СВО, в которых есть дети, смогут получать две пенсии
Семьи погибших бойцов СВО, в которых есть дети, смогут получать одновременно две пенсии до достижения ребёнком 23 лет, соответствующий законопроект внесён в... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T15:48
2024-05-17T15:51
специальная военная операция на украине
общество
андрей турчак
совет федерации рф
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938635596_0:132:3169:1915_1920x0_80_0_0_5d69f2cd5b54f6bc809855f307ba1505.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Семьи погибших бойцов СВО, в которых есть дети, смогут получать одновременно две пенсии до достижения ребёнком 23 лет, соответствующий законопроект внесён в Государственную Думу, сообщил руководитель рабочей группы по СВО, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. "Семьи погибших участников СВО, в которых есть дети, смогут получать одновременно две пенсии до достижения ребенком 23 лет. Рабочая группа по СВО внесла соответствующие поправки в Госдуму", - написал он в своём Telegram-канале. По словам Турчака, сейчас закон предусматривает право на получение такими семьями двух пенсий - страховой и по потере кормильца - если в них воспитываются дети до восьми лет. "Предложенные поправки увеличат возраст до 23 лет", - отметил он. Руководитель рабочей группы подчеркнул, что законодательная норма распространяется на супруг погибших бойцов независимо от их возраста, трудоспособности, сферы занятости и дохода.
https://ria.ru/20240304/svo-1931082343.html
https://ria.ru/20240426/vyplaty-1942470098.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938635596_161:0:2890:2047_1920x0_80_0_0_8ca0f722933c764c57984348284667e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, андрей турчак, совет федерации рф, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Андрей Турчак, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
Семьи погибших бойцов СВО, в которых есть дети, смогут получать две пенсии

Турчак: семьи погибших бойцов СВО, где есть дети, смогут получать две пенсии

© iStock.com / Vyacheslav TarnavskiyМужчина считает рубли
Мужчина считает рубли - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© iStock.com / Vyacheslav Tarnavskiy
Мужчина считает рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Семьи погибших бойцов СВО, в которых есть дети, смогут получать одновременно две пенсии до достижения ребёнком 23 лет, соответствующий законопроект внесён в Государственную Думу, сообщил руководитель рабочей группы по СВО, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
"Семьи погибших участников СВО, в которых есть дети, смогут получать одновременно две пенсии до достижения ребенком 23 лет. Рабочая группа по СВО внесла соответствующие поправки в Госдуму", - написал он в своём Telegram-канале.
Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Установлен размер выплаты на ребенка, получившего увечье вблизи зоны СВО
4 марта, 18:33
По словам Турчака, сейчас закон предусматривает право на получение такими семьями двух пенсий - страховой и по потере кормильца - если в них воспитываются дети до восьми лет.
"Предложенные поправки увеличат возраст до 23 лет", - отметил он.
Руководитель рабочей группы подчеркнул, что законодательная норма распространяется на супруг погибших бойцов независимо от их возраста, трудоспособности, сферы занятости и дохода.
Боевая работа САУ Акация в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Правительство утвердило выплаты для некоторых семей погибших на СВО
26 апреля, 12:35
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоАндрей ТурчакСовет Федерации РФГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала