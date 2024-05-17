https://ria.ru/20240517/pensii-1946701401.html
Семьи погибших бойцов СВО, в которых есть дети, смогут получать две пенсии
Семьи погибших бойцов СВО, в которых есть дети, смогут получать две пенсии - РИА Новости, 17.05.2024
Семьи погибших бойцов СВО, в которых есть дети, смогут получать две пенсии
Семьи погибших бойцов СВО, в которых есть дети, смогут получать одновременно две пенсии до достижения ребёнком 23 лет, соответствующий законопроект внесён в... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T15:48
2024-05-17T15:48
2024-05-17T15:51
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Семьи погибших бойцов СВО, в которых есть дети, смогут получать одновременно две пенсии до достижения ребёнком 23 лет, соответствующий законопроект внесён в Государственную Думу, сообщил руководитель рабочей группы по СВО, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. "Семьи погибших участников СВО, в которых есть дети, смогут получать одновременно две пенсии до достижения ребенком 23 лет. Рабочая группа по СВО внесла соответствующие поправки в Госдуму", - написал он в своём Telegram-канале. По словам Турчака, сейчас закон предусматривает право на получение такими семьями двух пенсий - страховой и по потере кормильца - если в них воспитываются дети до восьми лет. "Предложенные поправки увеличат возраст до 23 лет", - отметил он. Руководитель рабочей группы подчеркнул, что законодательная норма распространяется на супруг погибших бойцов независимо от их возраста, трудоспособности, сферы занятости и дохода.
https://ria.ru/20240304/svo-1931082343.html
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общество, андрей турчак, совет федерации рф, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Андрей Турчак, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
Семьи погибших бойцов СВО, в которых есть дети, смогут получать две пенсии
Турчак: семьи погибших бойцов СВО, где есть дети, смогут получать две пенсии