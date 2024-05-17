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Оверчук продолжит координировать госполитику в сфере евразийской интеграции - РИА Новости, 17.05.2024
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21:41 17.05.2024 (обновлено: 22:05 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/overchuk--1946799736.html
Оверчук продолжит координировать госполитику в сфере евразийской интеграции
Оверчук продолжит координировать госполитику в сфере евразийской интеграции - РИА Новости, 17.05.2024
Оверчук продолжит координировать госполитику в сфере евразийской интеграции
За вице-премьером России Алексеем Оверчуком сохраняются задачи координации госполитики в сфере евразийской интеграции, а также участия РФ в интеграционных... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T21:41
2024-05-17T22:05
россия
алексей оверчук
снг
евразийский экономический союз
политика
в мире
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. За вице-премьером России Алексеем Оверчуком сохраняются задачи координации госполитики в сфере евразийской интеграции, а также участия РФ в интеграционных процессах в рамках ЕЭС, СНГ, сообщает пресс-служба кабмина. "За вице-премьером Алексеем Оверчуком сохраняются задачи по координации госполитики в сфере интеграции на евразийском пространстве, участия России в интеграционных процессах в рамках Евразийского экономического союза, Содружества независимых государств и Союзного государства России и Белоруссии, сотрудничества с государствами - участниками Содружества независимых государств", - говорится в сообщении.
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россия, алексей оверчук, снг, евразийский экономический союз, политика, в мире
Россия, Алексей Оверчук, СНГ, Евразийский экономический союз, Политика, В мире
Оверчук продолжит координировать госполитику в сфере евразийской интеграции

За вице-премьером Оверчуком сохраняются задачи по евразийской интеграции

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАлексей Оверчук
Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Алексей Оверчук. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. За вице-премьером России Алексеем Оверчуком сохраняются задачи координации госполитики в сфере евразийской интеграции, а также участия РФ в интеграционных процессах в рамках ЕЭС, СНГ, сообщает пресс-служба кабмина.
"За вице-премьером Алексеем Оверчуком сохраняются задачи по координации госполитики в сфере интеграции на евразийском пространстве, участия России в интеграционных процессах в рамках Евразийского экономического союза, Содружества независимых государств и Союзного государства России и Белоруссии, сотрудничества с государствами - участниками Содружества независимых государств", - говорится в сообщении.
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РоссияАлексей ОверчукСНГЕвразийский экономический союзПолитикаВ мире
 
 
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