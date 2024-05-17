https://ria.ru/20240517/overchuk--1946799736.html

Оверчук продолжит координировать госполитику в сфере евразийской интеграции

Оверчук продолжит координировать госполитику в сфере евразийской интеграции - РИА Новости, 17.05.2024

Оверчук продолжит координировать госполитику в сфере евразийской интеграции

За вице-премьером России Алексеем Оверчуком сохраняются задачи координации госполитики в сфере евразийской интеграции, а также участия РФ в интеграционных... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T21:41

2024-05-17T21:41

2024-05-17T22:05

россия

алексей оверчук

снг

евразийский экономический союз

политика

в мире

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. За вице-премьером России Алексеем Оверчуком сохраняются задачи координации госполитики в сфере евразийской интеграции, а также участия РФ в интеграционных процессах в рамках ЕЭС, СНГ, сообщает пресс-служба кабмина. "За вице-премьером Алексеем Оверчуком сохраняются задачи по координации госполитики в сфере интеграции на евразийском пространстве, участия России в интеграционных процессах в рамках Евразийского экономического союза, Содружества независимых государств и Союзного государства России и Белоруссии, сотрудничества с государствами - участниками Содружества независимых государств", - говорится в сообщении.

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2024

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россия, алексей оверчук, снг, евразийский экономический союз, политика, в мире