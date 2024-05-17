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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 17.05.2024
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска в 19.15 сбросили с беспиотника взрывоопасный предмет на Петровский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T19:44
2024-05-17T19:44
2024-05-17T19:44
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Украинские войска в 19.15 сбросили с беспиотника взрывоопасный предмет на Петровский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины): 19.15 - город Донецк (Петровский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, по данным представительства ДНР, С 15.50 до 19.25 украинские войска выпустили по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
СЦКК ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Петровский район Донецка