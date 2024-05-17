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При обстреле ВСУ села в Брянской области погибла женщина - РИА Новости, 17.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:37 17.05.2024 (обновлено: 16:44 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/obstrel-1946721036.html
При обстреле ВСУ села в Брянской области погибла женщина
При обстреле ВСУ села в Брянской области погибла женщина - РИА Новости, 17.05.2024
При обстреле ВСУ села в Брянской области погибла женщина
Женщина погибла в результате обстрела села Зерново Брянской области со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T16:37
2024-05-17T16:44
специальная военная операция на украине
брянская область
вооруженные силы украины
происшествия
александр богомаз
суземский район
россия
украина
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Женщина погибла в результате обстрела села Зерново Брянской области со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Село Зерново Суземского района сегодня неоднократно подвергалось обстрелу украинских террористов. Обстрел ведется целенаправленно по мирным жителям. К сожалению, в результате очередного обстрела погибла жительница села", - написал он.
https://ria.ru/20240330/obstrel-1936813732.html
брянская область
суземский район
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брянская область, вооруженные силы украины, происшествия, александр богомаз, суземский район, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Александр Богомаз, Суземский район, Россия, Украина
При обстреле ВСУ села в Брянской области погибла женщина

Богомаз: женщина погибла при обстреле ВСУ села Зерново в Брянской области

© РИА Новости / Дмитрий Карась | Перейти в медиабанкВоронка от взрыва снаряда в Брянской области
Воронка от взрыва снаряда в Брянской области - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Карась
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Воронка от взрыва снаряда в Брянской области. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Женщина погибла в результате обстрела села Зерново Брянской области со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
"Село Зерново Суземского района сегодня неоднократно подвергалось обстрелу украинских террористов. Обстрел ведется целенаправленно по мирным жителям. К сожалению, в результате очередного обстрела погибла жительница села", - написал он.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияАлександр БогомазСуземский районРоссияУкраина
 
 
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