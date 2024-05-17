https://ria.ru/20240517/obstrel-1946721036.html
При обстреле ВСУ села в Брянской области погибла женщина
При обстреле ВСУ села в Брянской области погибла женщина - РИА Новости, 17.05.2024
При обстреле ВСУ села в Брянской области погибла женщина
Женщина погибла в результате обстрела села Зерново Брянской области со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T16:37
2024-05-17T16:37
2024-05-17T16:44
специальная военная операция на украине
брянская область
вооруженные силы украины
происшествия
александр богомаз
суземский район
россия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Женщина погибла в результате обстрела села Зерново Брянской области со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Село Зерново Суземского района сегодня неоднократно подвергалось обстрелу украинских террористов. Обстрел ведется целенаправленно по мирным жителям. К сожалению, в результате очередного обстрела погибла жительница села", - написал он.
https://ria.ru/20240330/obstrel-1936813732.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, вооруженные силы украины, происшествия, александр богомаз, суземский район, россия, украина
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При обстреле ВСУ села в Брянской области погибла женщина
Богомаз: женщина погибла при обстреле ВСУ села Зерново в Брянской области