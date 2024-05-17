https://ria.ru/20240517/obstrel-1946721036.html

При обстреле ВСУ села в Брянской области погибла женщина

При обстреле ВСУ села в Брянской области погибла женщина - РИА Новости, 17.05.2024

При обстреле ВСУ села в Брянской области погибла женщина

Женщина погибла в результате обстрела села Зерново Брянской области со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T16:37

2024-05-17T16:37

2024-05-17T16:44

специальная военная операция на украине

брянская область

вооруженные силы украины

происшествия

александр богомаз

суземский район

россия

украина

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Женщина погибла в результате обстрела села Зерново Брянской области со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Село Зерново Суземского района сегодня неоднократно подвергалось обстрелу украинских террористов. Обстрел ведется целенаправленно по мирным жителям. К сожалению, в результате очередного обстрела погибла жительница села", - написал он.

https://ria.ru/20240330/obstrel-1936813732.html

брянская область

суземский район

россия

украина

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Кирилл Волков

брянская область, вооруженные силы украины, происшествия, александр богомаз, суземский район, россия, украина