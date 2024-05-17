https://ria.ru/20240517/novorossiysk-1946654076.html
Жители Новороссийска сообщили о повреждении домов при атаке БПЛА
Жители Новороссийска сообщили о повреждении домов при атаке БПЛА - РИА Новости, 17.05.2024
Жители Новороссийска сообщили о повреждении домов при атаке БПЛА
Жители Новороссийска сообщили о повреждении домов на 13 улицах в результате атаки украинских беспилотников, власти обещают помочь в ликвидации последствий,... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T13:13
2024-05-17T13:13
2024-05-17T13:13
происшествия
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новороссийск
краснодарский край
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 17 мая - РИА Новости. Жители Новороссийска сообщили о повреждении домов на 13 улицах в результате атаки украинских беспилотников, власти обещают помочь в ликвидации последствий, сообщили в оперативном штабе Кубани. Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что киевский режим безуспешно попытался атаковать гражданские объекты на территории Новороссийска, пострадавших не было. Как сообщили РИА Новости в администрации города, несколько гражданских предприятий получили незначительные повреждения, при этом объекты продолжают работать в штатном режиме. "В настоящий момент рабочие группы администрации Новороссийска проводят обходы по установлению и фиксации нанесенного ущерба домам по поступившим сообщениям от жителей с улиц Героев Десантников, Беломорской, им. Дзержинского, Южной, им. Пархоменко, им. Мурата Ахеджака, им. Куникова, проезд Кузнецова, пр. Ленина, 5-я бригада, Ручейной, им. Карамзина и Лейтенанта Шмидта. В дальнейшем жителям окажут помощь в ликвидации последствий", - говорится в сообщении со ссылкой на заместителя главы города Новороссийска Александра Яменскова.
https://ria.ru/20240517/novorossiysk-1946568193.html
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происшествия, жкх, новороссийск, краснодарский край, вениамин кондратьев
Происшествия, ЖКХ, Новороссийск, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Специальная военная операция на Украине
Жители Новороссийска сообщили о повреждении домов при атаке БПЛА
Оперштаб Кубани: в Новороссийске в результате атаке БПЛА повреждено 13 домов
КРАСНОДАР, 17 мая - РИА Новости. Жители Новороссийска сообщили о повреждении домов на 13 улицах в результате атаки украинских беспилотников, власти обещают помочь в ликвидации последствий, сообщили в оперативном штабе Кубани.
Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что киевский режим безуспешно попытался атаковать гражданские объекты на территории Новороссийска, пострадавших не было. Как сообщили РИА Новости в администрации города, несколько гражданских предприятий получили незначительные повреждения, при этом объекты продолжают работать в штатном режиме.
"В настоящий момент рабочие группы администрации Новороссийска проводят обходы по установлению и фиксации нанесенного ущерба домам по поступившим сообщениям от жителей с улиц Героев Десантников, Беломорской, им. Дзержинского, Южной, им. Пархоменко, им. Мурата Ахеджака, им. Куникова, проезд Кузнецова, пр. Ленина, 5-я бригада, Ручейной, им. Карамзина и Лейтенанта Шмидта. В дальнейшем жителям окажут помощь в ликвидации последствий", - говорится в сообщении со ссылкой на заместителя главы города Новороссийска Александра Яменскова.