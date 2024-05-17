https://ria.ru/20240517/novak-1946801113.html
Новак будет координировать Минэнерго, Минэкономразвития и Росстат
Новак будет координировать Минэнерго, Минэкономразвития и Росстат - РИА Новости, 17.05.2024
Новак будет координировать Минэнерго, Минэкономразвития и Росстат
Александр Новак на посту вице-премьера РФ будет координировать Минэнерго, Минэкономразвития, исключая туризм, Росстат, частично ФАС, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T21:45
2024-05-17T21:45
2024-05-17T22:14
экономика
россия
александр новак
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Александр Новак на посту вице-премьера РФ будет координировать Минэнерго, Минэкономразвития, исключая туризм, Росстат, частично ФАС, сообщила пресс-служба правительства РФ."Александр Новак будет осуществлять координацию деятельности в том числе таких федеральных органов исполнительной власти, как Минэнерго, Минэкономразвития (за исключением сферы туризма), Росстат, Федеральная служба по аккредитации, Федеральная антимонопольная служба (в установленной сфере деятельности)", - говорится в сообщении.Также он будет координировать деятельность институтов развития: Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, акционерного общества "Российская венчурная компания".Президент РФ Владимир Путин 14 мая подписал указ, согласно которому Новак был переназначен на пост заместителя председателя правительства.
https://ria.ru/20240517/chernyshenko-1946800089.html
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экономика, россия, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Александр Новак, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Новак будет координировать Минэнерго, Минэкономразвития и Росстат
Новак будет координировать Минэнерго, МЭР, Росстат и частично ФАС