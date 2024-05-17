Рейтинг@Mail.ru
Новак будет координировать Минэнерго, Минэкономразвития и Росстат - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:45 17.05.2024 (обновлено: 22:14 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/novak-1946801113.html
Новак будет координировать Минэнерго, Минэкономразвития и Росстат
Новак будет координировать Минэнерго, Минэкономразвития и Росстат - РИА Новости, 17.05.2024
Новак будет координировать Минэнерго, Минэкономразвития и Росстат
Александр Новак на посту вице-премьера РФ будет координировать Минэнерго, Минэкономразвития, исключая туризм, Росстат, частично ФАС, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T21:45
2024-05-17T22:14
экономика
россия
александр новак
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944176013_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_daca7d774b15c1f7ebb380b2a3d115c4.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Александр Новак на посту вице-премьера РФ будет координировать Минэнерго, Минэкономразвития, исключая туризм, Росстат, частично ФАС, сообщила пресс-служба правительства РФ."Александр Новак будет осуществлять координацию деятельности в том числе таких федеральных органов исполнительной власти, как Минэнерго, Минэкономразвития (за исключением сферы туризма), Росстат, Федеральная служба по аккредитации, Федеральная антимонопольная служба (в установленной сфере деятельности)", - говорится в сообщении.Также он будет координировать деятельность институтов развития: Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, акционерного общества "Российская венчурная компания".Президент РФ Владимир Путин 14 мая подписал указ, согласно которому Новак был переназначен на пост заместителя председателя правительства.
https://ria.ru/20240517/chernyshenko-1946800089.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944176013_92:0:812:540_1920x0_80_0_0_a4221ba36256e1ef551d00ad69aac567.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Александр Новак, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Новак будет координировать Минэнерго, Минэкономразвития и Росстат

Новак будет координировать Минэнерго, МЭР, Росстат и частично ФАС

CC BY 4.0 / Правительство России (cropped) / Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
CC BY 4.0 / Правительство России (cropped) /
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Александр Новак на посту вице-премьера РФ будет координировать Минэнерго, Минэкономразвития, исключая туризм, Росстат, частично ФАС, сообщила пресс-служба правительства РФ.
"Александр Новак будет осуществлять координацию деятельности в том числе таких федеральных органов исполнительной власти, как Минэнерго, Минэкономразвития (за исключением сферы туризма), Росстат, Федеральная служба по аккредитации, Федеральная антимонопольная служба (в установленной сфере деятельности)", - говорится в сообщении.
Также он будет координировать деятельность институтов развития: Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, акционерного общества "Российская венчурная компания".
Президент РФ Владимир Путин 14 мая подписал указ, согласно которому Новак был переназначен на пост заместителя председателя правительства.
Книги и учебники - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Общее и среднее профессиональное образование передали в ведение Чернышенко
Вчера, 21:41
 
ЭкономикаРоссияАлександр НовакМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала