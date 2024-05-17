https://ria.ru/20240517/novak-1946801113.html

Новак будет координировать Минэнерго, Минэкономразвития и Росстат

Новак будет координировать Минэнерго, Минэкономразвития и Росстат - РИА Новости, 17.05.2024

Новак будет координировать Минэнерго, Минэкономразвития и Росстат

Александр Новак на посту вице-премьера РФ будет координировать Минэнерго, Минэкономразвития, исключая туризм, Росстат, частично ФАС, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T21:45

2024-05-17T21:45

2024-05-17T22:14

экономика

россия

александр новак

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Александр Новак на посту вице-премьера РФ будет координировать Минэнерго, Минэкономразвития, исключая туризм, Росстат, частично ФАС, сообщила пресс-служба правительства РФ."Александр Новак будет осуществлять координацию деятельности в том числе таких федеральных органов исполнительной власти, как Минэнерго, Минэкономразвития (за исключением сферы туризма), Росстат, Федеральная служба по аккредитации, Федеральная антимонопольная служба (в установленной сфере деятельности)", - говорится в сообщении.Также он будет координировать деятельность институтов развития: Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, акционерного общества "Российская венчурная компания".Президент РФ Владимир Путин 14 мая подписал указ, согласно которому Новак был переназначен на пост заместителя председателя правительства.

https://ria.ru/20240517/chernyshenko-1946800089.html

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экономика, россия, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)