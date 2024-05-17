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НАТО рано или поздно направит войска на Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 17.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:56 17.05.2024 (обновлено: 10:57 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/nato-1946605838.html
НАТО рано или поздно направит войска на Украину, пишут СМИ
НАТО рано или поздно направит войска на Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 17.05.2024
НАТО рано или поздно направит войска на Украину, пишут СМИ
В НАТО считают, что "рано или поздно" направят войска на Украину, сообщает газета Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника из одной из стран... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T10:56
2024-05-17T10:57
украина
россия
сша
нато
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В НАТО считают, что "рано или поздно" направят войска на Украину, сообщает газета Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника из одной из стран альянса. Ранее газета New York Times сообщала, что Киев на фоне продвижения российских войск попросил НАТО помочь с обучением новобранцев близи линии фронта. Председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Чарльз Браун отметил, что развертывание инструкторов НАТО на Украине представляется неизбежным. По словам этого источника, у НАТО пока нет планов отправлять на Украину войска. "Они (представители альянса) полагают, что это (отправка войск) рано или поздно произойдет, по крайней мере - для обучения и поддержки", - говорится в публикации. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240313/nato-1932548733.html
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украина, россия, сша, нато, в мире
Украина, Россия, США, НАТО, Специальная военная операция на Украине, В мире
НАТО рано или поздно направит войска на Украину, пишут СМИ

Politico: НАТО рано или поздно направит войска на Украину

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В НАТО считают, что "рано или поздно" направят войска на Украину, сообщает газета Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника из одной из стран альянса.
Ранее газета New York Times сообщала, что Киев на фоне продвижения российских войск попросил НАТО помочь с обучением новобранцев близи линии фронта. Председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Чарльз Браун отметил, что развертывание инструкторов НАТО на Украине представляется неизбежным.
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По словам этого источника, у НАТО пока нет планов отправлять на Украину войска.
"Они (представители альянса) полагают, что это (отправка войск) рано или поздно произойдет, по крайней мере - для обучения и поддержки", - говорится в публикации.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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