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Минфин опасается появления мошеннических схем в исламском банкинге - РИА Новости, 17.05.2024
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13:59 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/moshenniki-1946672777.html
Минфин опасается появления мошеннических схем в исламском банкинге
Минфин опасается появления мошеннических схем в исламском банкинге - РИА Новости, 17.05.2024
Минфин опасается появления мошеннических схем в исламском банкинге
Министерство финансов России очень сильно опасается появления различных мошеннических схем в исламском финансировании, сейчас их нет, заявил замминистра... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T13:59
2024-05-17T13:59
россия
казань
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
экономика
россия — исламский мир: kazanforum 2024
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КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. Министерство финансов России очень сильно опасается появления различных мошеннических схем в исламском финансировании, сейчас их нет, заявил замминистра финансов Иван Чебесков. "Это одна из вещей, по поводу которых мы очень сильно переживаем: что могут появиться (сейчас нет), но могут появиться какие-то мошеннические практики, что могут появиться какие-то схемы. Я про тот же материнский капитал", - сказал он журналистам в кулуарах форума "Россия - исламский мир: KazanForum". "Если, например, какая-то компания захочет как-то недобросовестно себя вести, сможет организовать схему по обналичиванию материнского капитала (такие схемы раньше существовали), она это сможет сделать через схемы партнерского финансирования без надлежащего контроля за этой компанией", - пояснил Чебесков. Именно поэтому, по его словам, реестр участников эксперимента контролирует ЦБ. Для включения в него существуют определенные требования, в том числе к капиталу, деловой репутации и прочему. Но при этом есть призывы сделать вход в реестр проще. "Если мы это не проконтролируем, то тогда мы обесценим вообще проведение этого эксперимента, обесценим принципы партнёрского финансирования, как только появится хоть одна мошенническая схема. С другой стороны, мы тоже не хотим сделать это настолько сложным, что в этот реестр никто не вступает, мы пытаемся всегда найти баланс", - добавил он. Двухлетний эксперимент по внедрению исламского банкинга стартовал 1 сентября прошлого года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Реестр участников пилота насчитывается 23 организации. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.
https://ria.ru/20240517/ekonomika-1946651897.html
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россия, казань, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), экономика, россия — исламский мир: kazanforum 2024
Россия, Казань, Министерство финансов РФ (Минфин России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Россия — Исламский мир: KazanForum 2024
Минфин опасается появления мошеннических схем в исламском банкинге

Чебесков: Минфин опасается появления мошеннических схем в исламском банкинге

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. Министерство финансов России очень сильно опасается появления различных мошеннических схем в исламском финансировании, сейчас их нет, заявил замминистра финансов Иван Чебесков.
"Это одна из вещей, по поводу которых мы очень сильно переживаем: что могут появиться (сейчас нет), но могут появиться какие-то мошеннические практики, что могут появиться какие-то схемы. Я про тот же материнский капитал", - сказал он журналистам в кулуарах форума "Россия - исламский мир: KazanForum".
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"Если, например, какая-то компания захочет как-то недобросовестно себя вести, сможет организовать схему по обналичиванию материнского капитала (такие схемы раньше существовали), она это сможет сделать через схемы партнерского финансирования без надлежащего контроля за этой компанией", - пояснил Чебесков.
Именно поэтому, по его словам, реестр участников эксперимента контролирует ЦБ. Для включения в него существуют определенные требования, в том числе к капиталу, деловой репутации и прочему. Но при этом есть призывы сделать вход в реестр проще.
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"Если мы это не проконтролируем, то тогда мы обесценим вообще проведение этого эксперимента, обесценим принципы партнёрского финансирования, как только появится хоть одна мошенническая схема. С другой стороны, мы тоже не хотим сделать это настолько сложным, что в этот реестр никто не вступает, мы пытаемся всегда найти баланс", - добавил он.
Двухлетний эксперимент по внедрению исламского банкинга стартовал 1 сентября прошлого года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Реестр участников пилота насчитывается 23 организации.
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.
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