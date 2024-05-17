https://ria.ru/20240517/moshenniki-1946672777.html

Минфин опасается появления мошеннических схем в исламском банкинге

Минфин опасается появления мошеннических схем в исламском банкинге - РИА Новости, 17.05.2024

Минфин опасается появления мошеннических схем в исламском банкинге

Министерство финансов России очень сильно опасается появления различных мошеннических схем в исламском финансировании, сейчас их нет, заявил замминистра... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T13:59

2024-05-17T13:59

2024-05-17T13:59

россия

казань

министерство финансов рф (минфин россии)

центральный банк рф (цб рф)

экономика

россия — исламский мир: kazanforum 2024

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КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. Министерство финансов России очень сильно опасается появления различных мошеннических схем в исламском финансировании, сейчас их нет, заявил замминистра финансов Иван Чебесков. "Это одна из вещей, по поводу которых мы очень сильно переживаем: что могут появиться (сейчас нет), но могут появиться какие-то мошеннические практики, что могут появиться какие-то схемы. Я про тот же материнский капитал", - сказал он журналистам в кулуарах форума "Россия - исламский мир: KazanForum". "Если, например, какая-то компания захочет как-то недобросовестно себя вести, сможет организовать схему по обналичиванию материнского капитала (такие схемы раньше существовали), она это сможет сделать через схемы партнерского финансирования без надлежащего контроля за этой компанией", - пояснил Чебесков. Именно поэтому, по его словам, реестр участников эксперимента контролирует ЦБ. Для включения в него существуют определенные требования, в том числе к капиталу, деловой репутации и прочему. Но при этом есть призывы сделать вход в реестр проще. "Если мы это не проконтролируем, то тогда мы обесценим вообще проведение этого эксперимента, обесценим принципы партнёрского финансирования, как только появится хоть одна мошенническая схема. С другой стороны, мы тоже не хотим сделать это настолько сложным, что в этот реестр никто не вступает, мы пытаемся всегда найти баланс", - добавил он. Двухлетний эксперимент по внедрению исламского банкинга стартовал 1 сентября прошлого года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Реестр участников пилота насчитывается 23 организации. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.

https://ria.ru/20240517/ekonomika-1946651897.html

https://ria.ru/20240516/blyuda-1946412559.html

https://ria.ru/20240515/vystavka-1946125350.html

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россия, казань, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), экономика, россия — исламский мир: kazanforum 2024