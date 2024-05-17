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В МИД Китая рассказали о росте товарооборота с Россией - РИА Новости, 17.05.2024
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12:52 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/kitay-1946642926.html
В МИД Китая рассказали о росте товарооборота с Россией
В МИД Китая рассказали о росте товарооборота с Россией - РИА Новости, 17.05.2024
В МИД Китая рассказали о росте товарооборота с Россией
Товарооборот между Россией и Китаем непрерывно растет, это особенно ценно и редко на фоне слабого восстановления мировой экономики и протекционизма, заявил в... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T12:52
2024-05-17T12:52
экономика
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ПЕКИН, 17 мая – РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем непрерывно растет, это особенно ценно и редко на фоне слабого восстановления мировой экономики и протекционизма, заявил в пятницу директор департамента Европы и Центральной Азии МИД КНР Лю Бинь. Дипломат напомнил, что в 2023 году товарооборот Китая и России превысил рекордную отметку в 240 миллиардов долларов, что почти в три раза больше, чем 10 лет назад, когда в 2013 году соответствующий показатель составил 89 миллиардов долларов. По его словам, это лишь миниатюра "непрерывного расширения взаимовыгодного сотрудничества между Китаем и Россией, что еще более ценно и редко в настоящий момент, когда мировая экономика восстанавливается слабо и появляются остатки политики односторонних действий и протекционизма".
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экономика, китай, россия, в мире
Экономика, Китай, Россия, В мире
В МИД Китая рассказали о росте товарооборота с Россией

МИД КНР: рост торговли с Россией ценен на фоне слабого роста мировой экономики

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский флаг в Пекине
Российский флаг в Пекине - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский флаг в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 17 мая – РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем непрерывно растет, это особенно ценно и редко на фоне слабого восстановления мировой экономики и протекционизма, заявил в пятницу директор департамента Европы и Центральной Азии МИД КНР Лю Бинь.
Дипломат напомнил, что в 2023 году товарооборот Китая и России превысил рекордную отметку в 240 миллиардов долларов, что почти в три раза больше, чем 10 лет назад, когда в 2013 году соответствующий показатель составил 89 миллиардов долларов.
По его словам, это лишь миниатюра "непрерывного расширения взаимовыгодного сотрудничества между Китаем и Россией, что еще более ценно и редко в настоящий момент, когда мировая экономика восстанавливается слабо и появляются остатки политики односторонних действий и протекционизма".
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