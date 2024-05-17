https://ria.ru/20240517/kitay-1946642926.html

В МИД Китая рассказали о росте товарооборота с Россией

В МИД Китая рассказали о росте товарооборота с Россией - РИА Новости, 17.05.2024

В МИД Китая рассказали о росте товарооборота с Россией

Товарооборот между Россией и Китаем непрерывно растет, это особенно ценно и редко на фоне слабого восстановления мировой экономики и протекционизма, заявил в... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T12:52

2024-05-17T12:52

2024-05-17T12:52

экономика

китай

россия

в мире

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ПЕКИН, 17 мая – РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем непрерывно растет, это особенно ценно и редко на фоне слабого восстановления мировой экономики и протекционизма, заявил в пятницу директор департамента Европы и Центральной Азии МИД КНР Лю Бинь. Дипломат напомнил, что в 2023 году товарооборот Китая и России превысил рекордную отметку в 240 миллиардов долларов, что почти в три раза больше, чем 10 лет назад, когда в 2013 году соответствующий показатель составил 89 миллиардов долларов. По его словам, это лишь миниатюра "непрерывного расширения взаимовыгодного сотрудничества между Китаем и Россией, что еще более ценно и редко в настоящий момент, когда мировая экономика восстанавливается слабо и появляются остатки политики односторонних действий и протекционизма".

https://ria.ru/20240109/kitay-1920221258.html

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экономика, китай, россия, в мире