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В Киргизии задержали четырех лидеров Хизб ут-Тахрир* - РИА Новости, 17.05.2024
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18:02 17.05.2024 (обновлено: 18:03 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/kirgiziya-1946750378.html
В Киргизии задержали четырех лидеров Хизб ут-Тахрир*
В Киргизии задержали четырех лидеров Хизб ут-Тахрир* - РИА Новости, 17.05.2024
В Киргизии задержали четырех лидеров Хизб ут-Тахрир*
Сотрудники МВД Киргизии задержали четырёх лидеров запрещенной в РФ радикально-экстремистской организации Хизб ут-Тахрир*, сообщили журналистам в пятницу в... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T18:02
2024-05-17T18:03
россия
киргизия
поволжье
хизб ут-тахрир аль-ислами
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БИШКЕК, 17 мая - РИА Новости. Сотрудники МВД Киргизии задержали четырёх лидеров запрещенной в РФ радикально-экстремистской организации Хизб ут-Тахрир*, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ведомства. "В результате оперативно-розыскных мероприятий по предупреждению религиозного экстремизма задержаны четверо активных членов и лидеров религиозно-экстремистской организации Хизб ут-Тахрир аль Ислами*, - заявил представитель пресс-службы. По его словам, в местах их проживания в разных регионах Киргизии прошли обыски, в результате которых изъяты различные материалы экстремистского содержания. "В настоящее время по полученным вещественным доказательствам назначены соответствующие экспертизы и проводятся дополнительные следственные действия", - уточнили в пресс-службе. Партия исламского освобождения* (Хизб ут-Тахрир аль-Ислами*) в ряде стран мира признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года. Цель организации - устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "Всемирного исламского халифата". Членов Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240517/migratsiya-1946702091.html
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россия, киргизия, поволжье, хизб ут-тахрир аль-ислами
Россия, Киргизия, Поволжье, Хизб ут-Тахрир аль-Ислами
В Киргизии задержали четырех лидеров Хизб ут-Тахрир*

В Киргизии задержали четырех лидеров запрещенной в России Хизб ут-Тахрир

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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БИШКЕК, 17 мая - РИА Новости. Сотрудники МВД Киргизии задержали четырёх лидеров запрещенной в РФ радикально-экстремистской организации Хизб ут-Тахрир*, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ведомства.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий по предупреждению религиозного экстремизма задержаны четверо активных членов и лидеров религиозно-экстремистской организации Хизб ут-Тахрир аль Ислами*, - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, в местах их проживания в разных регионах Киргизии прошли обыски, в результате которых изъяты различные материалы экстремистского содержания.
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"В настоящее время по полученным вещественным доказательствам назначены соответствующие экспертизы и проводятся дополнительные следственные действия", - уточнили в пресс-службе.
Партия исламского освобождения* (Хизб ут-Тахрир аль-Ислами*) в ряде стран мира признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года. Цель организации - устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "Всемирного исламского халифата". Членов Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.
* Запрещенная в России террористическая организация
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РоссияКиргизияПоволжьеХизб ут-Тахрир аль-Ислами
 
 
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