https://ria.ru/20240517/kirgiziya-1946750378.html

В Киргизии задержали четырех лидеров Хизб ут-Тахрир*

В Киргизии задержали четырех лидеров Хизб ут-Тахрир* - РИА Новости, 17.05.2024

В Киргизии задержали четырех лидеров Хизб ут-Тахрир*

Сотрудники МВД Киргизии задержали четырёх лидеров запрещенной в РФ радикально-экстремистской организации Хизб ут-Тахрир*, сообщили журналистам в пятницу в... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T18:02

2024-05-17T18:02

2024-05-17T18:03

россия

киргизия

поволжье

хизб ут-тахрир аль-ислами

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БИШКЕК, 17 мая - РИА Новости. Сотрудники МВД Киргизии задержали четырёх лидеров запрещенной в РФ радикально-экстремистской организации Хизб ут-Тахрир*, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ведомства. "В результате оперативно-розыскных мероприятий по предупреждению религиозного экстремизма задержаны четверо активных членов и лидеров религиозно-экстремистской организации Хизб ут-Тахрир аль Ислами*, - заявил представитель пресс-службы. По его словам, в местах их проживания в разных регионах Киргизии прошли обыски, в результате которых изъяты различные материалы экстремистского содержания. "В настоящее время по полученным вещественным доказательствам назначены соответствующие экспертизы и проводятся дополнительные следственные действия", - уточнили в пресс-службе. Партия исламского освобождения* (Хизб ут-Тахрир аль-Ислами*) в ряде стран мира признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года. Цель организации - устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "Всемирного исламского халифата". Членов Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240517/migratsiya-1946702091.html

https://ria.ru/20231115/moskva-1909509512.html

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россия, киргизия, поволжье, хизб ут-тахрир аль-ислами