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Хуснуллин будет отвечать за Минстрой и Росреестр

Хуснуллин будет отвечать за Минстрой и Росреестр - РИА Новости, 17.05.2024

Хуснуллин будет отвечать за Минстрой и Росреестр

Вице-премьер России Марат Хуснуллин на посту вице-премьера будет координировать работу Минстроя, Росреестра, Ростехнадзора, Росимущества, Росавтодора, сообщили... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T21:51

2024-05-17T21:51

2024-05-17T22:40

россия

марат хуснуллин

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

политика

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Вице-премьер России Марат Хуснуллин на посту вице-премьера будет координировать работу Минстроя, Росреестра, Ростехнадзора, Росимущества, Росавтодора, сообщили в пресс-службе кабмина РФ. "В числе федеральных министерств и ведомств, работу которых координирует Марат Хуснуллин, Минстрой, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, Федеральное дорожное агентство", - говорится в сообщении.

россия

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россия, марат хуснуллин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), политика