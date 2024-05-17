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Хуснуллин будет отвечать за Минстрой и Росреестр - РИА Новости, 17.05.2024
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21:51 17.05.2024 (обновлено: 22:40 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/khusnullin--1946802871.html
Хуснуллин будет отвечать за Минстрой и Росреестр
Хуснуллин будет отвечать за Минстрой и Росреестр - РИА Новости, 17.05.2024
Хуснуллин будет отвечать за Минстрой и Росреестр
Вице-премьер России Марат Хуснуллин на посту вице-премьера будет координировать работу Минстроя, Росреестра, Ростехнадзора, Росимущества, Росавтодора, сообщили... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T21:51
2024-05-17T22:40
россия
марат хуснуллин
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
политика
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Вице-премьер России Марат Хуснуллин на посту вице-премьера будет координировать работу Минстроя, Росреестра, Ростехнадзора, Росимущества, Росавтодора, сообщили в пресс-службе кабмина РФ. "В числе федеральных министерств и ведомств, работу которых координирует Марат Хуснуллин, Минстрой, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, Федеральное дорожное агентство", - говорится в сообщении.
россия
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россия, марат хуснуллин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), политика
Россия, Марат Хуснуллин, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Политика
Хуснуллин будет отвечать за Минстрой и Росреестр

Хуснуллин будет отвечать за Минстрой, Росреестр, Ростехнадзор и Росимущество

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМарат Хуснуллин
Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Марат Хуснуллин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Вице-премьер России Марат Хуснуллин на посту вице-премьера будет координировать работу Минстроя, Росреестра, Ростехнадзора, Росимущества, Росавтодора, сообщили в пресс-службе кабмина РФ.
"В числе федеральных министерств и ведомств, работу которых координирует Марат Хуснуллин, Минстрой, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, Федеральное дорожное агентство", - говорится в сообщении.
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РоссияМарат ХуснуллинМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)Политика
 
 
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