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Хуснуллин будет отвечать за Минстрой и Росреестр
Хуснуллин будет отвечать за Минстрой и Росреестр - РИА Новости, 17.05.2024
Хуснуллин будет отвечать за Минстрой и Росреестр
Вице-премьер России Марат Хуснуллин на посту вице-премьера будет координировать работу Минстроя, Росреестра, Ростехнадзора, Росимущества, Росавтодора, сообщили... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T21:51
2024-05-17T21:51
2024-05-17T22:40
россия
марат хуснуллин
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
политика
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Вице-премьер России Марат Хуснуллин на посту вице-премьера будет координировать работу Минстроя, Росреестра, Ростехнадзора, Росимущества, Росавтодора, сообщили в пресс-службе кабмина РФ. "В числе федеральных министерств и ведомств, работу которых координирует Марат Хуснуллин, Минстрой, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, Федеральное дорожное агентство", - говорится в сообщении.
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россия, марат хуснуллин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), политика
Россия, Марат Хуснуллин, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Политика
Хуснуллин будет отвечать за Минстрой и Росреестр
Хуснуллин будет отвечать за Минстрой, Росреестр, Ростехнадзор и Росимущество