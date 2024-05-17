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Путину в Харбине рассказали о панде Катюше
Путину в Харбине рассказали о панде Катюше - РИА Новости, 17.05.2024
Путину в Харбине рассказали о панде Катюше
Панда Катюша из Московского зоопарка родилась по любви и находится в надежных руках, рассказала директор учреждения Светлана Акулова президенту Владимиру Путину РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T10:37
2024-05-17T10:37
2024-05-17T15:22
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московский зоопарк
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ХАРБИН, 17 мая — РИА Новости. Панда Катюша из Московского зоопарка родилась по любви и находится в надежных руках, рассказала директор учреждения Светлана Акулова президенту Владимиру Путину и зампреду КНР Хань Чжену во время осмотра экспозиции Российско-китайского Экспо."В прошлом году мы соединили нашу пару — это явилось уникальностью, потому что обычно соединяют опытные пары. У нас они не имели опыта, у нас все получилось по обоюдному согласию, по любви. Вторая уникальность заключается в том, что после одного соединения у нас появилась малышка", — сказала Акулова. Акулова отметила, что у мамы-панды оказался очень сильный материнский инстинкт. "Она буквально с первой секунды взяла в свои большие лапы и малышку не отпускала", — добавила директор зоопарка. Она рассказала также, что розовый цвет панды Катюши — натуральный. "Мы ее не красим. Это у мамы возникает фермент после того, как она ест бамбук, и она до такой степени ее нализывает, что она вот такая розовая", — пояснила Акулова. По ее словам, розовая панда — самая счастливая панда. "Сейчас она уже весит 26 килограммов, родилась всего лишь 150 граммов. Так что панды в надежных руках", — заключила Акулова.Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин" ее решили назвать Катюшей.
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Директор Московского зоопарка о панде Катюше
"У нас все получилось по обоюдному согласию, по любви"
Директор московского зоопарка Светлана Акулова рассказала Путину и зампреду КНР Хань Чжену, как появилась на свет панда Катюша.
Малышка родилась у Жуи и Диндин уже после одного соединения, при этом у мамы оказался очень сильный материнский инстинкт, она долго не отпускала Катюшу, подчеркнула Акулова.
2024-05-17T10:37
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россия, китай, светлана акулова, владимир путин, в мире, панда катюша, московский зоопарк
Россия, Китай, Светлана Акулова, Владимир Путин, В мире, Панда Катюша, Московский зоопарк, Хорошие новости
Путину в Харбине рассказали о панде Катюше
Директор Московского зоопарка рассказала Путину и Хань Чжену о панде Катюше
ХАРБИН, 17 мая — РИА Новости. Панда Катюша из Московского зоопарка родилась по любви и находится в надежных руках, рассказала директор учреждения Светлана Акулова президенту Владимиру Путину и зампреду КНР Хань Чжену во время осмотра экспозиции Российско-китайского Экспо.
"В прошлом году мы соединили нашу пару — это явилось уникальностью, потому что обычно соединяют опытные пары. У нас они не имели опыта, у нас все получилось по обоюдному согласию, по любви. Вторая уникальность заключается в том, что после одного соединения у нас появилась малышка", — сказала Акулова.
Панда — символ Китая и занимает особое место в дипломатии Пекина. Отправка этих животных в различные страны уже стала традицией, которую нередко называют "дипломатия панд". В 2019 году самку Диндин и самца Жуи передали Московскому зоопарку в честь 70-летия российско-китайских отношений.
Акулова отметила, что у мамы-панды оказался очень сильный материнский инстинкт.
"Она буквально с первой секунды взяла в свои большие лапы и малышку не отпускала", — добавила директор зоопарка.
Она рассказала также, что розовый цвет панды Катюши — натуральный.
"Мы ее не красим. Это у мамы возникает фермент после того, как она ест бамбук, и она до такой степени ее нализывает, что она вот такая розовая", — пояснила Акулова.
По ее словам, розовая панда — самая счастливая панда.
"Сейчас она уже весит 26 килограммов, родилась всего лишь 150 граммов. Так что панды в надежных руках", — заключила Акулова.
Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин" ее решили назвать Катюшей.