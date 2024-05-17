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Голикова будет отвечать за госполитику в сфере соцразвития
Голикова будет отвечать за госполитику в сфере соцразвития - РИА Новости, 17.05.2024
Голикова будет отвечать за госполитику в сфере соцразвития
Государственная политика в сфере социального развития, занятости, трудовых отношений, демографии включены в обязанности вице-премьера России Татьяны Голиковой,... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T21:46
2024-05-17T21:46
2024-05-17T22:04
россия
татьяна голикова
политика
общество
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Государственная политика в сфере социального развития, занятости, трудовых отношений, демографии включены в обязанности вице-премьера России Татьяны Голиковой, сообщили в пресс-службе кабмина. "Кроме того, Татьяна Голикова отвечает за государственную политику в сфере социального развития, занятости, трудовых отношений, демографии, социальное и медицинское страхование и пенсионное обеспечение, государственную национальную политику (за исключением вопросов взаимодействия с религиозными организациями), за госполитику в области культуры, включая государственное регулирование искусства, кинематографии, авторского права и смежных прав, а также сохранения культурного наследия России", - говорится в сообщении.
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россия, татьяна голикова, политика, общество
Россия, Татьяна Голикова, Политика, Общество
Голикова будет отвечать за госполитику в сфере соцразвития
Вице-премьер Голикова будет отвечать за госполитику по соцразвитию и демографии