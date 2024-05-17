https://ria.ru/20240517/golikova-1946801593.html

Голикова будет отвечать за госполитику в сфере соцразвития

Голикова будет отвечать за госполитику в сфере соцразвития - РИА Новости, 17.05.2024

Голикова будет отвечать за госполитику в сфере соцразвития

Государственная политика в сфере социального развития, занятости, трудовых отношений, демографии включены в обязанности вице-премьера России Татьяны Голиковой,... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T21:46

2024-05-17T21:46

2024-05-17T22:04

россия

татьяна голикова

политика

общество

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Государственная политика в сфере социального развития, занятости, трудовых отношений, демографии включены в обязанности вице-премьера России Татьяны Голиковой, сообщили в пресс-службе кабмина. "Кроме того, Татьяна Голикова отвечает за государственную политику в сфере социального развития, занятости, трудовых отношений, демографии, социальное и медицинское страхование и пенсионное обеспечение, государственную национальную политику (за исключением вопросов взаимодействия с религиозными организациями), за госполитику в области культуры, включая государственное регулирование искусства, кинематографии, авторского права и смежных прав, а также сохранения культурного наследия России", - говорится в сообщении.

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2024

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россия, татьяна голикова, политика, общество