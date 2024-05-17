https://ria.ru/20240517/frantsiya-1946598349.html

Во Франции застрелили вооруженного человека, пытавшегося поджечь синагогу

Во Франции застрелили вооруженного человека, пытавшегося поджечь синагогу - РИА Новости, 17.05.2024

Во Франции застрелили вооруженного человека, пытавшегося поджечь синагогу

Сотрудники французской национальной полиции нейтрализовали вооруженного человека, который намеревался поджечь синагогу в городе Руане на севере страны, заявил в РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T10:22

2024-05-17T10:22

2024-05-17T10:22

в мире

израиль

руан

франция

жеральд дарманен

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103053/98/1030539835_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_fade123949f42a4a2a773fab38d1a90b.jpg

ПАРИЖ, 17 мая – РИА Новости. Сотрудники французской национальной полиции нейтрализовали вооруженного человека, который намеревался поджечь синагогу в городе Руане на севере страны, заявил в пятницу глава французского МВД Жеральд Дарманен в соцсети X . "Сегодня рано утром сотрудники национальной полиции в Руане нейтрализовали вооруженного человека, который явно хотел поджечь городскую синагогу", - написал он. Министр отметил быструю реакцию и смелость полицейских. Газета Parisien со ссылкой на источник в полиции сообщила, что мужчина был вооружен ножом и на момент прибытия правоохранителей находился на крыше синагоги. Когда он ринулся в сторону полицейских, они произвели несколько выстрелов, мужчина был застрелен, говорится в статье. В январе представительный совет еврейских учреждений Франции (КРИФ, CRIF) опубликовал доклад, отметив, что число антисемитских актов во Франции достигло в 2023 году рекордных значений (1676 случая) и возросло на 1000% после эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября минувшего года. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали почти 80 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.

https://ria.ru/20231031/france-1906533776.html

https://ria.ru/20231013/izrail-1902640090.html

https://ria.ru/20231019/rassledovanie-1903859948.html

израиль

руан

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, руан, франция, жеральд дарманен, хамас