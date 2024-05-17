https://ria.ru/20240517/fitso-1946783118.html

Вице-премьер Словакии назвал ближайшие два-три дня ключевыми для Фицо

Вице-премьер Словакии назвал ближайшие два-три дня ключевыми для Фицо - РИА Новости, 17.05.2024

Вице-премьер Словакии назвал ближайшие два-три дня ключевыми для Фицо

Ближайшие два-три дня будут ключевыми для выздоровления премьера Словакии Роберта Фицо, который все еще находится в больнице после покушения, сообщил... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T19:50

2024-05-17T19:50

2024-05-17T19:50

в мире

словакия

роберт фицо

покушение на премьер-министра словакии фицо

роберт калиняк

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БРАТИСЛАВА, 17 мая - РИА Новости. Ближайшие два-три дня будут ключевыми для выздоровления премьера Словакии Роберта Фицо, который все еще находится в больнице после покушения, сообщил вице-премьер, глава минобороны Роберт Калиняк. "Ближайшие два-три дня будут ключевыми для выздоровления Роберта Фицо, состояние которого все еще очень серьезное", - сказал Калиняк в видеообращении, опубликованном в социальных сетях. Он поблагодарил всех медицинских работников, которые заботятся сейчас о премьере. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу города Банска-Бистрица. МВД сообщало, что состояние Фицо было критическим. В ходе покушения нападавший произвел пять выстрелов в главу кабмина, полиция задержала стрелявшего на месте. Вице-премьер говорил, что в Фицо попало четыре пули, одна из них пробила политику желудок. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда тот подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства. МВД республики сообщало, что стрелявший в премьера Словакии действовал один, он участвовал в антиправительственных протестах, но не связан с радикальными группировками. По данным ведомства, мужчина был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.

https://ria.ru/20240515/pokushenie-1946264742.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, словакия, роберт фицо, покушение на премьер-министра словакии фицо, роберт калиняк