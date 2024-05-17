https://ria.ru/20240517/fitso-1946690792.html

Действия охраны спасли жизнь премьера Словакии, заявил глава МВД

Действия охраны спасли жизнь премьера Словакии, заявил глава МВД - РИА Новости, 17.05.2024

Действия охраны спасли жизнь премьера Словакии, заявил глава МВД

Действия охраны спасли жизнь премьера Словакии Роберта Фицо в момент покушения, заявил глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T15:05

2024-05-17T15:05

2024-05-17T15:36

в мире

словакия

покушение на премьер-министра словакии фицо

роберт фицо

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БРАТИСЛАВА, 17 мая - РИА Новости. Действия охраны спасли жизнь премьера Словакии Роберта Фицо в момент покушения, заявил глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток."Это произошло за доли секунды. Охрана премьера спасла его жизнь. Это говорю не я, это говорят люди, которые заботятся о его здоровье сейчас", - сказал Шутай-Эшток в эфире телеканала ТА3.Он сообщил, что охрана предприняла необходимые меры безопасности, но их действия все же будут проверены.Бывший глава полиции Словакии Штефан Гамран ранее назвал провалом действия охраны премьера Фицо. Он напоминал, что несколько недель назад сам Фицо говорил о возможном покушении на политиков.Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу города Банска-Бистрица. МВД информировало о том, что состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший произвел пять выстрелов в главу кабмина, полиция задержала стрелявшего на месте. Вице-премьер и глава минобороны Словакии Роберт Калиняк говорил, что в премьера попало четыре пули, одна из них пробила политику желудок. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами.Словацкие СМИ сообщали, что покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда тот подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства. МВД республики сообщало, что стрелявший в премьера Словакии действовал один, он участвовал в антиправительственных протестах, но не связан с радикальными группировками. По данным ведомства, мужчина был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения.Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.

https://ria.ru/20240515/pokushenie-1946264742.html

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в мире, словакия, покушение на премьер-министра словакии фицо, роберт фицо