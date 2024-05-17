Рейтинг@Mail.ru
Власти Ямала выделили дополнительное финансирование на строительство дорог - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
20:13 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/finansirovanie-1946786960.html
Власти Ямала выделили дополнительное финансирование на строительство дорог
Власти Ямала выделили дополнительное финансирование на строительство дорог - РИА Новости, 17.05.2024
Власти Ямала выделили дополнительное финансирование на строительство дорог
Власти Ямало-Ненецкого автономного округа выделили дополнительное финансирование на ремонт и строительство дорог, а также закупку техники и установку новых... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T20:13
2024-05-17T20:13
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
новый уренгой
салехард
дмитрий артюхов
автомобильные дороги
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа выделили дополнительное финансирование на ремонт и строительство дорог, а также закупку техники и установку новых тёплых остановок, сообщает пресс-служба правительство региона. "Дороги – один из главных приоритетов работы правительства автономного округа уже шестой год. Конечно, позади крупные объекты, которые мы очень ждали… Остается большой фронт работы внутри наших муниципальных образований. Там люди пользуются дорогами ежедневно. Поэтому приняли решение дополнительно усилить дорожный сезон, который наступит в самое ближайшее время", - приводятся в сообщении слова главы Ямала Дмитрия Артюхова. По данным властей, вместо запланированных 88 километров дорог отремонтируют 106 километров. На некоторых участках также обновят инженерные сети, заменят освещение и оборудуют парковки. За счет дополнительного финансирования в города региона поступят 27 единиц техники и 16 теплых остановок. Как отметили в правительстве, самый большой объём работ запланирован в Новом Уренгое и Салехарде. В Ноябрьске особое внимание уделят дорогам, ведущим к социальным объектам, в том числе отремонтируют привокзальную площадь у аэропорта. По данным властей, протяженность улично-дорожной сети муниципалитетов округа – 1603 километра, в нормативном состоянии находятся 67% дорог.
https://ria.ru/20240517/monitoring-1946782984.html
ямал
новый уренгой
салехард
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_4873bd53c3483f9ae15f3be50f6458a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ямал, новый уренгой, салехард, дмитрий артюхов, автомобильные дороги
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Новый Уренгой, Салехард, Дмитрий Артюхов, Автомобильные дороги

Власти Ямала выделили дополнительное финансирование на строительство дорог

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Деньги
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа выделили дополнительное финансирование на ремонт и строительство дорог, а также закупку техники и установку новых тёплых остановок, сообщает пресс-служба правительство региона.
"Дороги – один из главных приоритетов работы правительства автономного округа уже шестой год. Конечно, позади крупные объекты, которые мы очень ждали… Остается большой фронт работы внутри наших муниципальных образований. Там люди пользуются дорогами ежедневно. Поэтому приняли решение дополнительно усилить дорожный сезон, который наступит в самое ближайшее время", - приводятся в сообщении слова главы Ямала Дмитрия Артюхова.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Ямал закупит пять БПЛА для мониторинга лесных пожаров
Вчера, 19:50
По данным властей, вместо запланированных 88 километров дорог отремонтируют 106 километров. На некоторых участках также обновят инженерные сети, заменят освещение и оборудуют парковки. За счет дополнительного финансирования в города региона поступят 27 единиц техники и 16 теплых остановок.
Как отметили в правительстве, самый большой объём работ запланирован в Новом Уренгое и Салехарде. В Ноябрьске особое внимание уделят дорогам, ведущим к социальным объектам, в том числе отремонтируют привокзальную площадь у аэропорта.
По данным властей, протяженность улично-дорожной сети муниципалитетов округа – 1603 километра, в нормативном состоянии находятся 67% дорог.
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалНовый УренгойСалехардДмитрий АртюховАвтомобильные дороги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала