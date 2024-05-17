https://ria.ru/20240517/finansirovanie-1946786960.html

Власти Ямала выделили дополнительное финансирование на строительство дорог

Власти Ямала выделили дополнительное финансирование на строительство дорог - РИА Новости, 17.05.2024

Власти Ямала выделили дополнительное финансирование на строительство дорог

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа выделили дополнительное финансирование на ремонт и строительство дорог, а также закупку техники и установку новых... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T20:13

2024-05-17T20:13

2024-05-17T20:13

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

новый уренгой

салехард

дмитрий артюхов

автомобильные дороги

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа выделили дополнительное финансирование на ремонт и строительство дорог, а также закупку техники и установку новых тёплых остановок, сообщает пресс-служба правительство региона. "Дороги – один из главных приоритетов работы правительства автономного округа уже шестой год. Конечно, позади крупные объекты, которые мы очень ждали… Остается большой фронт работы внутри наших муниципальных образований. Там люди пользуются дорогами ежедневно. Поэтому приняли решение дополнительно усилить дорожный сезон, который наступит в самое ближайшее время", - приводятся в сообщении слова главы Ямала Дмитрия Артюхова. По данным властей, вместо запланированных 88 километров дорог отремонтируют 106 километров. На некоторых участках также обновят инженерные сети, заменят освещение и оборудуют парковки. За счет дополнительного финансирования в города региона поступят 27 единиц техники и 16 теплых остановок. Как отметили в правительстве, самый большой объём работ запланирован в Новом Уренгое и Салехарде. В Ноябрьске особое внимание уделят дорогам, ведущим к социальным объектам, в том числе отремонтируют привокзальную площадь у аэропорта. По данным властей, протяженность улично-дорожной сети муниципалитетов округа – 1603 километра, в нормативном состоянии находятся 67% дорог.

https://ria.ru/20240517/monitoring-1946782984.html

ямал

новый уренгой

салехард

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ямал, новый уренгой, салехард, дмитрий артюхов, автомобильные дороги