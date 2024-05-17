https://ria.ru/20240517/finansirovanie-1946786960.html
Власти Ямала выделили дополнительное финансирование на строительство дорог
Власти Ямала выделили дополнительное финансирование на строительство дорог - РИА Новости, 17.05.2024
Власти Ямала выделили дополнительное финансирование на строительство дорог
Власти Ямало-Ненецкого автономного округа выделили дополнительное финансирование на ремонт и строительство дорог, а также закупку техники и установку новых... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T20:13
2024-05-17T20:13
2024-05-17T20:13
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
новый уренгой
салехард
дмитрий артюхов
автомобильные дороги
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа выделили дополнительное финансирование на ремонт и строительство дорог, а также закупку техники и установку новых тёплых остановок, сообщает пресс-служба правительство региона. "Дороги – один из главных приоритетов работы правительства автономного округа уже шестой год. Конечно, позади крупные объекты, которые мы очень ждали… Остается большой фронт работы внутри наших муниципальных образований. Там люди пользуются дорогами ежедневно. Поэтому приняли решение дополнительно усилить дорожный сезон, который наступит в самое ближайшее время", - приводятся в сообщении слова главы Ямала Дмитрия Артюхова. По данным властей, вместо запланированных 88 километров дорог отремонтируют 106 километров. На некоторых участках также обновят инженерные сети, заменят освещение и оборудуют парковки. За счет дополнительного финансирования в города региона поступят 27 единиц техники и 16 теплых остановок. Как отметили в правительстве, самый большой объём работ запланирован в Новом Уренгое и Салехарде. В Ноябрьске особое внимание уделят дорогам, ведущим к социальным объектам, в том числе отремонтируют привокзальную площадь у аэропорта. По данным властей, протяженность улично-дорожной сети муниципалитетов округа – 1603 километра, в нормативном состоянии находятся 67% дорог.
https://ria.ru/20240517/monitoring-1946782984.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ямал, новый уренгой, салехард, дмитрий артюхов, автомобильные дороги
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Новый Уренгой, Салехард, Дмитрий Артюхов, Автомобильные дороги