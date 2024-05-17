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ВСУ сбросили еще один взрывоопасный предмет на Донецк - РИА Новости, 17.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:52 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/donetsk-1946783538.html
ВСУ сбросили еще один взрывоопасный предмет на Донецк
ВСУ сбросили еще один взрывоопасный предмет на Донецк - РИА Новости, 17.05.2024
ВСУ сбросили еще один взрывоопасный предмет на Донецк
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Донецк, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T19:52
2024-05-17T19:52
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Донецк, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 17.50 - город Донецк (Кировский район): сброс ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20240517/obstrel-1946781931.html
донецк
кировский район
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в мире, донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК
ВСУ сбросили еще один взрывоопасный предмет на Донецк

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Кировский район Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Донецк, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 17.50 - город Донецк (Кировский район): сброс ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Вчера, 19:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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