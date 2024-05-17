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ВСУ сбросили еще один взрывоопасный предмет на Донецк
ВСУ сбросили еще один взрывоопасный предмет на Донецк - РИА Новости, 17.05.2024
ВСУ сбросили еще один взрывоопасный предмет на Донецк
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Донецк, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T19:52
2024-05-17T19:52
2024-05-17T19:52
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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Донецк, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 17.50 - город Донецк (Кировский район): сброс ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК
ВСУ сбросили еще один взрывоопасный предмет на Донецк
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Кировский район Донецка