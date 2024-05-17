https://ria.ru/20240517/donetsk-1946783538.html

ВСУ сбросили еще один взрывоопасный предмет на Донецк

ВСУ сбросили еще один взрывоопасный предмет на Донецк - РИА Новости, 17.05.2024

ВСУ сбросили еще один взрывоопасный предмет на Донецк

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Донецк, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T19:52

2024-05-17T19:52

2024-05-17T19:52

специальная военная операция на украине

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кировский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Донецк, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 17.50 - город Донецк (Кировский район): сброс ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20240517/obstrel-1946781931.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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в мире, донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк