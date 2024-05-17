https://ria.ru/20240517/delimkhanov-1946557917.html

Депутат Госдумы взял под контроль ситуацию со сбежавшей из дома девушкой

Депутат Госдумы взял под контроль ситуацию со сбежавшей из дома девушкой - РИА Новости, 17.05.2024

Депутат Госдумы взял под контроль ситуацию со сбежавшей из дома девушкой

Депутат Госдумы Адам Делимханов взял под личный контроль ситуацию с Лией Заурбековой, сбежавшей из дома, в ближайшее время будет установлено, кто ввел ее в... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T00:17

2024-05-17T00:17

2024-05-17T08:44

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адам делимханов

ахмед дудаев

госдума рф

происшествия

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ГРОЗНЫЙ, 17 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы Адам Делимханов взял под личный контроль ситуацию с Лией Заурбековой, сбежавшей из дома, в ближайшее время будет установлено, кто ввел ее в заблуждение, виновный будет наказан в рамках российского закона, сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале. Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что неизвестные окружили московский отдел полиции, а внутри якобы находится девушка из Чечни, пытавшаяся сбежать из дома, где "испытывала психологическое и физическое насилие". Позже источник сообщил РИА Новости, что девушку отпустили. По словам секретаря ОНК Москвы Алексея Мельникова, Лия Заурбекова покинула ОМВД отдельно от родственников."Адам Делимханов сообщает, что ситуация находится полностью под его личным контролем. Между родственниками девушки и сотрудниками ОМВД в Москве никаких недопониманий нет", — написал Дудаев.В сообщении уточняется, что Адам Делимханов намерен в ближайшее время встретиться с родственниками девушки, а также установить, кто ввел ее в заблуждение. Отмечается, что депутат Госдумы выразил уверенность, что Лию Заурбекову вернут родным, а виновного накажут в рамках закона.Дудаев добавил, что любая новость, связанная с Чечней, получает самую громкую огласку, к этому привыкли."Просьба к недобросовестным журналистам умерить свой пыл и не использовать историю в своих грязных целях, так как уже в ближайшее время вопрос будет исчерпан", — добавил он.

https://ria.ru/20240516/proverka-1946516433.html

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россия, москва, адам делимханов, ахмед дудаев, госдума рф, происшествия