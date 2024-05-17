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Минцифры актуализирует концепцию программы поддержки детского чтения - РИА Новости, 17.05.2024
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14:56 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/chteniya-1946687230.html
Минцифры актуализирует концепцию программы поддержки детского чтения
Минцифры актуализирует концепцию программы поддержки детского чтения - РИА Новости, 17.05.2024
Минцифры актуализирует концепцию программы поддержки детского чтения
Минцифры приступило к работе по актуализации концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в России, сообщается в ответе ведомства на письмо... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T14:56
2024-05-17T14:56
россия
елена ямпольская
госдума рф
общество
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Минцифры приступило к работе по актуализации концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в России, сообщается в ответе ведомства на письмо депутата ГД Елены Ямпольской. "Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации рассмотрело письмо комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по культуре... и сообщает, что совместно с отраслевыми организациями приступило к работе по актуализации концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации". Отмечается, что актуализация ведётся с учетом положений Основ государственной культурной политики, утвержденных указом президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808, и Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
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россия, елена ямпольская, госдума рф, общество
Россия, Елена Ямпольская, Госдума РФ, Общество
Минцифры актуализирует концепцию программы поддержки детского чтения

Минцифры начало актуализацию программы поддержки детского и юношеского чтения

© Фото : Freepik / pvproductionsСвитер и книги
Свитер и книги - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© Фото : Freepik / pvproductions
Свитер и книги. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Минцифры приступило к работе по актуализации концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в России, сообщается в ответе ведомства на письмо депутата ГД Елены Ямпольской.
"Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации рассмотрело письмо комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по культуре... и сообщает, что совместно с отраслевыми организациями приступило к работе по актуализации концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации".
Отмечается, что актуализация ведётся с учетом положений Основ государственной культурной политики, утвержденных указом президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808, и Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
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