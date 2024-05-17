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Чернышенко будет координировать шесть министерств
Чернышенко будет координировать шесть министерств - РИА Новости, 17.05.2024
Чернышенко будет координировать шесть министерств
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко будет координировать Минобрнауки, Минпросвещения, Минспорт, Минстрой, Минэкономразвития и Минцифры, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T21:45
2024-05-17T21:45
2024-05-17T22:19
россия
дмитрий чернышенко
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
политика
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко будет координировать Минобрнауки, Минпросвещения, Минспорт, Минстрой, Минэкономразвития и Минцифры, сообщили в пресс-службе кабмина РФ. "В числе федеральных министерств и ведомств, работу которых координирует вице-премьер, Минобрнауки, Минпросвещения, Минспорт, Минстрой (в части вопросов реализации мероприятий национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства"), Минэкономразвития (в части вопросов выработки и реализации государственной политики в сфере туризма), Минцифры (в части вопросов выработки и реализации государственной политики в сфере массовых коммуникаций и средств массовой информации). Федеральное агентство по делам молодежи, Федеральное агентство по делам национальностей (в части вопросов взаимодействия с религиозными организациями), Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки", - говорится в сообщении.
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россия, дмитрий чернышенко, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), политика
Россия, Дмитрий Чернышенко, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Политика
Чернышенко будет координировать шесть министерств
Чернышенко будет координировать Минстрой, Минцифры и еще 4 министерства