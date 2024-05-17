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Чернышенко будет координировать шесть министерств - РИА Новости, 17.05.2024
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21:45 17.05.2024 (обновлено: 22:19 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/chernyshenko-1946801256.html
Чернышенко будет координировать шесть министерств
Чернышенко будет координировать шесть министерств - РИА Новости, 17.05.2024
Чернышенко будет координировать шесть министерств
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко будет координировать Минобрнауки, Минпросвещения, Минспорт, Минстрой, Минэкономразвития и Минцифры, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T21:45
2024-05-17T22:19
россия
дмитрий чернышенко
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
политика
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко будет координировать Минобрнауки, Минпросвещения, Минспорт, Минстрой, Минэкономразвития и Минцифры, сообщили в пресс-службе кабмина РФ. "В числе федеральных министерств и ведомств, работу которых координирует вице-премьер, Минобрнауки, Минпросвещения, Минспорт, Минстрой (в части вопросов реализации мероприятий национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства"), Минэкономразвития (в части вопросов выработки и реализации государственной политики в сфере туризма), Минцифры (в части вопросов выработки и реализации государственной политики в сфере массовых коммуникаций и средств массовой информации). Федеральное агентство по делам молодежи, Федеральное агентство по делам национальностей (в части вопросов взаимодействия с религиозными организациями), Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки", - говорится в сообщении.
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россия, дмитрий чернышенко, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), политика
Россия, Дмитрий Чернышенко, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Политика
Чернышенко будет координировать шесть министерств

Чернышенко будет координировать Минстрой, Минцифры и еще 4 министерства

© РИА Новости / Григорий СысоевДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко будет координировать Минобрнауки, Минпросвещения, Минспорт, Минстрой, Минэкономразвития и Минцифры, сообщили в пресс-службе кабмина РФ.
"В числе федеральных министерств и ведомств, работу которых координирует вице-премьер, Минобрнауки, Минпросвещения, Минспорт, Минстрой (в части вопросов реализации мероприятий национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства"), Минэкономразвития (в части вопросов выработки и реализации государственной политики в сфере туризма), Минцифры (в части вопросов выработки и реализации государственной политики в сфере массовых коммуникаций и средств массовой информации). Федеральное агентство по делам молодежи, Федеральное агентство по делам национальностей (в части вопросов взаимодействия с религиозными организациями), Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки", - говорится в сообщении.
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РоссияДмитрий ЧернышенкоМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Политика
 
 
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