https://ria.ru/20240517/chernyshenko-1946801256.html

Чернышенко будет координировать шесть министерств

Чернышенко будет координировать шесть министерств - РИА Новости, 17.05.2024

Чернышенко будет координировать шесть министерств

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко будет координировать Минобрнауки, Минпросвещения, Минспорт, Минстрой, Минэкономразвития и Минцифры, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T21:45

2024-05-17T21:45

2024-05-17T22:19

россия

дмитрий чернышенко

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

политика

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко будет координировать Минобрнауки, Минпросвещения, Минспорт, Минстрой, Минэкономразвития и Минцифры, сообщили в пресс-службе кабмина РФ. "В числе федеральных министерств и ведомств, работу которых координирует вице-премьер, Минобрнауки, Минпросвещения, Минспорт, Минстрой (в части вопросов реализации мероприятий национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства"), Минэкономразвития (в части вопросов выработки и реализации государственной политики в сфере туризма), Минцифры (в части вопросов выработки и реализации государственной политики в сфере массовых коммуникаций и средств массовой информации). Федеральное агентство по делам молодежи, Федеральное агентство по делам национальностей (в части вопросов взаимодействия с религиозными организациями), Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки", - говорится в сообщении.

россия

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россия, дмитрий чернышенко, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), политика