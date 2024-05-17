https://ria.ru/20240517/chernyshenko--1946801382.html

Чернышенко продолжит курировать развитие туротрасли, физкультуру и спорт

Чернышенко продолжит курировать развитие туротрасли, физкультуру и спорт - РИА Новости, 17.05.2024

Чернышенко продолжит курировать развитие туротрасли, физкультуру и спорт

В ведении вице-премьера Дмитрия Чернышенко остается развитие туристической отрасли, государственная политика в сфере массовых коммуникаций, физкультура и спорт, РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T21:45

2024-05-17T21:45

2024-05-17T21:47

спорт

россия

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В ведении вице-премьера Дмитрия Чернышенко остается развитие туристической отрасли, государственная политика в сфере массовых коммуникаций, физкультура и спорт, сообщили в пресс-службе кабмина РФ. "В ведении Дмитрия Чернышенко остается развитие туристической отрасли, государственная политика в сфере массовых коммуникаций и средств массовой информации, физкультура и спорт, в том числе спорт высших достижений, подготовка спортивного резерва и проведение особо значимых спортивных мероприятий, взаимодействие с международными и всероссийскими спортивными общественными организациями, а также взаимодействие с религиозными организациями", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240514/chernyshenko-1944124267.html

россия

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спорт, россия, дмитрий чернышенко