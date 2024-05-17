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В Киеве снесли часовню Десятинного монастыря УПЦ

В Киеве снесли часовню Десятинного монастыря УПЦ - РИА Новости, 17.05.2024

В Киеве снесли часовню Десятинного монастыря УПЦ

Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного монастыря канонической Украинской православной церкви снесли в Киеве, сообщается в Telegram-канале монастыря. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T01:20

2024-05-17T01:20

2024-05-17T01:37

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украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

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религия

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного монастыря канонической Украинской православной церкви снесли в Киеве, сообщается в Telegram-канале монастыря. В четверг около полуночи в телеграм-канале монастыря сообщили, что часовню оцепила полиция и военные. Отмечалось, что там работала техника. "Храма, который освящали Блаженнейший митрополит Владимир и Блаженнейший митрополит Онуфрий, больше не существует", — говорится в сообщении.В монастыре уточнили, что чудотворная икона Божией Матери "Владимирская-Десятинная" цела."В храме находился список этой иконы. Было много встроенных бронзовых икон, росписи на стенах — что с ними, мы не знаем, судя по видео — все в грузовиках", — говорится в сообщении.Синод УПЦ в декабре утвердил текст службы в честь этой иконы.Суд на Украине 14 сентября обязал демонтировать Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного монастыря в Киеве, освободив от нее участок Национального музея истории Украины. Глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря) назвал это решение "открытым вызовом украинским православным христианам". Впоследствии снос, который был анонсирован на 7 мая, перенесли на неопределенное время "по техническим причинам". Десятинная церковь, или храм Успения Пресвятой Богородицы – первый каменный православный храм на Руси, воздвигнутый Владимиром Святославичем в 989-996 годах. В XIII веке храм был разрушен ордами хана Батыя, сохранился фундамент. На его месте была расположена Владимиро-Ольгинская часовня Десятинного мужского монастыря УПЦ. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны был внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ власти ввели санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20240516/upts-1946428534.html

https://ria.ru/20240511/ukraina-1945250221.html

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украина, киев, россия, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, в мире