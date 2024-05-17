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В Киеве снесли часовню Десятинного монастыря УПЦ - РИА Новости, 17.05.2024
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Религия
 
01:20 17.05.2024 (обновлено: 01:37 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/chasovnya-1946561154.html
В Киеве снесли часовню Десятинного монастыря УПЦ
В Киеве снесли часовню Десятинного монастыря УПЦ - РИА Новости, 17.05.2024
В Киеве снесли часовню Десятинного монастыря УПЦ
Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного монастыря канонической Украинской православной церкви снесли в Киеве, сообщается в Telegram-канале монастыря. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T01:20
2024-05-17T01:37
украина
киев
россия
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
в мире
религия
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного монастыря канонической Украинской православной церкви снесли в Киеве, сообщается в Telegram-канале монастыря. В четверг около полуночи в телеграм-канале монастыря сообщили, что часовню оцепила полиция и военные. Отмечалось, что там работала техника. "Храма, который освящали Блаженнейший митрополит Владимир и Блаженнейший митрополит Онуфрий, больше не существует", — говорится в сообщении.В монастыре уточнили, что чудотворная икона Божией Матери "Владимирская-Десятинная" цела.&quot;В храме находился список этой иконы. Было много встроенных бронзовых икон, росписи на стенах — что с ними, мы не знаем, судя по видео — все в грузовиках&quot;, — говорится в сообщении.Синод УПЦ в декабре утвердил текст службы в честь этой иконы.Суд на Украине 14 сентября обязал демонтировать Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного монастыря в Киеве, освободив от нее участок Национального музея истории Украины. Глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря) назвал это решение "открытым вызовом украинским православным христианам". Впоследствии снос, который был анонсирован на 7 мая, перенесли на неопределенное время "по техническим причинам". Десятинная церковь, или храм Успения Пресвятой Богородицы – первый каменный православный храм на Руси, воздвигнутый Владимиром Святославичем в 989-996 годах. В XIII веке храм был разрушен ордами хана Батыя, сохранился фундамент. На его месте была расположена Владимиро-Ольгинская часовня Десятинного мужского монастыря УПЦ. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны был внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ власти ввели санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20240516/upts-1946428534.html
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украина, киев, россия, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, в мире
Украина, Киев, Россия, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, В мире, Религия
В Киеве снесли часовню Десятинного монастыря УПЦ

В Киеве снесли Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного монастыря УПЦ

CC BY-SA 4.0 / AAndy9555 / Новый каменный Владимиро-Ольгинский храм Десятинного монастыря / Cropped imageВладимиро-Ольгинский храм Десятинного монастыря в Киеве
Владимиро-Ольгинский храм Десятинного монастыря в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
CC BY-SA 4.0 / AAndy9555 / Новый каменный Владимиро-Ольгинский храм Десятинного монастыря / Cropped image
Владимиро-Ольгинский храм Десятинного монастыря в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного монастыря канонической Украинской православной церкви снесли в Киеве, сообщается в Telegram-канале монастыря.
В четверг около полуночи в телеграм-канале монастыря сообщили, что часовню оцепила полиция и военные. Отмечалось, что там работала техника.
"Храма, который освящали Блаженнейший митрополит Владимир и Блаженнейший митрополит Онуфрий, больше не существует", — говорится в сообщении.
В монастыре уточнили, что чудотворная икона Божией Матери "Владимирская-Десятинная" цела.
«

"В храме находился список этой иконы. Было много встроенных бронзовых икон, росписи на стенах — что с ними, мы не знаем, судя по видео — все в грузовиках", — говорится в сообщении.

Синод УПЦ в декабре утвердил текст службы в честь этой иконы.
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Суд на Украине 14 сентября обязал демонтировать Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного монастыря в Киеве, освободив от нее участок Национального музея истории Украины. Глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря) назвал это решение "открытым вызовом украинским православным христианам". Впоследствии снос, который был анонсирован на 7 мая, перенесли на неопределенное время "по техническим причинам".
Десятинная церковь, или храм Успения Пресвятой Богородицы – первый каменный православный храм на Руси, воздвигнутый Владимиром Святославичем в 989-996 годах. В XIII веке храм был разрушен ордами хана Батыя, сохранился фундамент. На его месте была расположена Владимиро-Ольгинская часовня Десятинного мужского монастыря УПЦ.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны был внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине.
В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ власти ввели санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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