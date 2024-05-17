В Киеве снесли часовню Десятинного монастыря УПЦ
В Киеве снесли Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного монастыря УПЦ
CC BY-SA 4.0 / AAndy9555 / Новый каменный Владимиро-Ольгинский храм Десятинного монастыря / Cropped imageВладимиро-Ольгинский храм Десятинного монастыря в Киеве
Владимиро-Ольгинский храм Десятинного монастыря в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного монастыря канонической Украинской православной церкви снесли в Киеве, сообщается в Telegram-канале монастыря.
В четверг около полуночи в телеграм-канале монастыря сообщили, что часовню оцепила полиция и военные. Отмечалось, что там работала техника.
"Храма, который освящали Блаженнейший митрополит Владимир и Блаженнейший митрополит Онуфрий, больше не существует", — говорится в сообщении.
В монастыре уточнили, что чудотворная икона Божией Матери "Владимирская-Десятинная" цела.
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"В храме находился список этой иконы. Было много встроенных бронзовых икон, росписи на стенах — что с ними, мы не знаем, судя по видео — все в грузовиках", — говорится в сообщении.
Синод УПЦ в декабре утвердил текст службы в честь этой иконы.
Суд на Украине 14 сентября обязал демонтировать Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного монастыря в Киеве, освободив от нее участок Национального музея истории Украины. Глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря) назвал это решение "открытым вызовом украинским православным христианам". Впоследствии снос, который был анонсирован на 7 мая, перенесли на неопределенное время "по техническим причинам".
Десятинная церковь, или храм Успения Пресвятой Богородицы – первый каменный православный храм на Руси, воздвигнутый Владимиром Святославичем в 989-996 годах. В XIII веке храм был разрушен ордами хана Батыя, сохранился фундамент. На его месте была расположена Владимиро-Ольгинская часовня Десятинного мужского монастыря УПЦ.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны был внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине.
В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ власти ввели санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".