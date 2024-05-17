https://ria.ru/20240517/britaniya-1946589407.html

В Британии забили тревогу из-за предупреждения России

В Британии забили тревогу из-за предупреждения России - РИА Новости, 17.05.2024

В Британии забили тревогу из-за предупреждения России

Британский парламентарий Фабиан Хэмильтон выразил беспокойство возможным ответом России на поставки Лондоном Украине ракет Storm Shadow и направил... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T09:34

2024-05-17T09:34

2024-05-17T13:07

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Британский парламентарий Фабиан Хэмильтон выразил беспокойство возможным ответом России на поставки Лондоном Украине ракет Storm Shadow и направил соответствующий запрос министру обороны Гранту Шаппсу."Спросить министра обороны, какие потенциальные последствия он видит для своей политики в плане угрозы военного ответа России после того, как Великобритания предоставит Украине ракеты дальнего радиуса действия", — написал он на сайте парламента.Замглавы МО Британии Лео Докерти не ответил прямо на этот вопрос, написав лишь, что предоставление Storm Shadow позволит Киеву лучше себя защищать.В последнее время ВСУ активно применяют для ударов по российским регионам дальнобойное оружие, переданное Лондоном. Так, по данным источника РИА Новости, в середине апреля противник обстрелял машиностроительный завод в Луганске ракетами Storm Shadow, пострадали девять человек.С одобрением украинских ударов по России британским вооружением выступил в начале мая глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. На Смоленской площади предупредили, что ответом на подобные атаки могут стать любые военные объекты и техника королевства на территории Украины и за ее пределами.

https://ria.ru/20240510/putin-1945075434.html

https://ria.ru/20240510/ukraina-1945055687.html

луганск

россия

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в мире, луганск, россия, великобритания, грант шаппс, дэвид кэмерон