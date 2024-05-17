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В Британии забили тревогу из-за предупреждения России - РИА Новости, 17.05.2024
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09:34 17.05.2024 (обновлено: 13:07 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/britaniya-1946589407.html
В Британии забили тревогу из-за предупреждения России
В Британии забили тревогу из-за предупреждения России - РИА Новости, 17.05.2024
В Британии забили тревогу из-за предупреждения России
Британский парламентарий Фабиан Хэмильтон выразил беспокойство возможным ответом России на поставки Лондоном Украине ракет Storm Shadow и направил... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T09:34
2024-05-17T13:07
в мире
луганск
россия
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Британский парламентарий Фабиан Хэмильтон выразил беспокойство возможным ответом России на поставки Лондоном Украине ракет Storm Shadow и направил соответствующий запрос министру обороны Гранту Шаппсу."Спросить министра обороны, какие потенциальные последствия он видит для своей политики в плане угрозы военного ответа России после того, как Великобритания предоставит Украине ракеты дальнего радиуса действия", — написал он на сайте парламента.Замглавы МО Британии Лео Докерти не ответил прямо на этот вопрос, написав лишь, что предоставление Storm Shadow позволит Киеву лучше себя защищать.В последнее время ВСУ активно применяют для ударов по российским регионам дальнобойное оружие, переданное Лондоном. Так, по данным источника РИА Новости, в середине апреля противник обстрелял машиностроительный завод в Луганске ракетами Storm Shadow, пострадали девять человек.С одобрением украинских ударов по России британским вооружением выступил в начале мая глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. На Смоленской площади предупредили, что ответом на подобные атаки могут стать любые военные объекты и техника королевства на территории Украины и за ее пределами.
https://ria.ru/20240510/putin-1945075434.html
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в мире, луганск, россия, великобритания, грант шаппс, дэвид кэмерон
В мире, Луганск, Россия, Великобритания, Грант Шаппс, Дэвид Кэмерон
В Британии забили тревогу из-за предупреждения России

В Британии обеспокоены последствиями ответа России на поставки Storm Shadow ВСУ

© AP Photo / Alberto PezzaliВид на Тауэрский мост в Лондоне
Вид на Тауэрский мост в Лондоне - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© AP Photo / Alberto Pezzali
Вид на Тауэрский мост в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Британский парламентарий Фабиан Хэмильтон выразил беспокойство возможным ответом России на поставки Лондоном Украине ракет Storm Shadow и направил соответствующий запрос министру обороны Гранту Шаппсу.
"Спросить министра обороны, какие потенциальные последствия он видит для своей политики в плане угрозы военного ответа России после того, как Великобритания предоставит Украине ракеты дальнего радиуса действия", — написал он на сайте парламента.
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Замглавы МО Британии Лео Докерти не ответил прямо на этот вопрос, написав лишь, что предоставление Storm Shadow позволит Киеву лучше себя защищать.
В последнее время ВСУ активно применяют для ударов по российским регионам дальнобойное оружие, переданное Лондоном. Так, по данным источника РИА Новости, в середине апреля противник обстрелял машиностроительный завод в Луганске ракетами Storm Shadow, пострадали девять человек.
С одобрением украинских ударов по России британским вооружением выступил в начале мая глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. На Смоленской площади предупредили, что ответом на подобные атаки могут стать любые военные объекты и техника королевства на территории Украины и за ее пределами.
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В миреЛуганскРоссияВеликобританияГрант ШаппсДэвид Кэмерон
 
 
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