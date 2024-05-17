https://ria.ru/20240517/belgorod-1946788221.html
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 17.05.2024
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T20:23
2024-05-17T20:23
2024-05-17T20:32
специальная военная операция на украине
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вячеслав гладков
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.В 20.14 мск губернатор сообщил, что сирена ракетной опасности вновь запущена в Белгороде и Белгородском районе."В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал он.
https://ria.ru/20240517/bespilotniki-1946710578.html
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В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности