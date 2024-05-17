https://ria.ru/20240517/belgorod-1946788221.html

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 17.05.2024

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T20:23

2024-05-17T20:23

2024-05-17T20:32

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

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украина

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.В 20.14 мск губернатор сообщил, что сирена ракетной опасности вновь запущена в Белгороде и Белгородском районе."В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал он.

https://ria.ru/20240517/bespilotniki-1946710578.html

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